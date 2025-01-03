‘Beta Kuşağı’ dönemi başlıyor

2025’in ilk gününden itibaren doğan bebekler, sadece yılın ilk bebekleri değil, aynı zamanda yeni bir neslin de ilk bebekleri olmaya başladı.

Alfa Kuşağı’nın ardından gelen Beta Kuşağı, 2025 ile 2039 yılları arasında doğanlarları kapsıyor. Analog teknolojiden dijital teknolojiye geçişe tanıklık eden Z Kuşağı’nın aksine Beta Kuşağı, yapay zekanın ortaya çıkışıyla önemli ölçüde değişen, teknolojik açıdan son derece entegre bir dünyada büyüyecek. Melbourne Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olan Dan Woodman, “Beta Kuşağı sadece bir nesli değil, tüm yüzyılları şekillendiren kurumlara olan güvenin zayıfladığı bir dünyaya doğuyor. Örneğin demokrasinin sorgulandığı bir dünyada yaşamanın ne anlama geldiğini görmek ilginç olacak” diyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 346

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.