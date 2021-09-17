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17 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz kış öncesi uyardı

17 Eylül 2021, Cuma 13:00
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz, aşısız veya eksik aşılı vatandaşların Kovid-19'a karşı, sonbahar ve kış dönemine aşılarını yaptırarak girmelerini önerdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, viral enfeksiyonların artış göstereceği bir döneme girileceği için bu sürecin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından önemli olduğunu belirtti.

Sonbahar ve kış döneminde uzun zamandır mücadele edilen Kovid-19 vakalarında artış görmek istemediklerini vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti:

"Yaz dönemi bitti, önümüz sonbahar ve kış. Hem mevsimsel grip vakaları hem de Kovid-19 için oldukça uygun zemin olacağı için bunlar artacak. Aşısız olanların bu sonbahar ve kış dönemine daha korunaklı girmeleri için aşı yaptırmalarında fayda var. Gerçekten bu anlamda kötü bir mevsime giriyoruz. Bir de eksik aşılı olanların mutlaka hatırlatıcı dozlarını yaptırmaları son derece önemli. Sonbahar ve kış aslında her zaman bütün viral hastalıklar için çok uygun bir zemin oluşturuyor. Dolayısıyla vakaların artma ihtimali tabii ki de var. Hem mevsimsel gribin hem de Kovid-19'un artması gündemimizde. Aşılanmayı öneriyoruz, eksik aşıları olanlar da varsa mutlaka tamamlamalılar ki önümüzdeki kasım, aralık ayında ciddi bir artış yaşamayalım ve bundan bir zarar görmeyelim."

Gündüz, kış dönemi öncesi insanların Kovid-19 aşısına ek olarak grip aşısı yaptırmasının da isabetli olabileceğini, bunun herhangi bir sıkıntısının bulunmadığını belirtti.

"Şu anda elimizdeki tek silahımız aşılanmadır"

Kovid-19'un aşılanmayanlar arasında çoğaldıkça yeni varyantların oluşabileceğine dikkati çeken Gündüz, "Bu yeni varyantlar aşıdan da kaçabilir. Yeni varyantların oluşması, bulaşıcılığın artacağı anlamına da gelebilir. Mümkün olduğu kadar bu salgına bir şekilde mutlaka son vermek gerekiyor. Bunun için de şu anda elimizdeki tek silahımız aşılanmadır, toplumun bağışıklık kazanmasıdır." diye konuştu.

Şu anda Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılanmanın yüzde 60'ın üzerine çıktığını aktaran Gündüz, bunun yüzde 70-80 bandına gelmesi gerektiğini söyledi.

"Hastaneye yatanların yüzde 90'ından fazlası aşısız"

Şu an Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yatanların yüzde 90'ından fazlasının aşısız olduğuna dikkati çeken Gündüz, şunları kaydetti:

"Geri kalanları da ne yazık ki eksik aşılı, bir tane yaptırmış daha sonra devam etmemiş. Daha dramatik olanı da en azından bizim yoğun bakımlarımız için söyleyebilirim, bütün hastaların tamamı aşısız, içinde eksik aşılı bile yok. Dolayısıyla da aslında bu söylediğimiz, bir öngörü değil, gördüğümüz şeyler. Hakikaten aşı yaptıranlar daha korunaklı oluyor. En azından yoğun bakıma gelecek kadar da büyük bir oranda ağırlaşmıyor. Aşının koruyuculuğu var, tabii ki yüzde 100 değil. Ancak var, bunu sonuçlardan da görüyoruz."

AA

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