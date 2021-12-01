Bir doktora bin hasta

İki milyon 115 bin kişi ile Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip sekizinci şehri olan Urfa’da, devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle sağlık sistemi alarm veriyor.

Sağlık alanında personel açığının da yaşandığı kentte hekim istifaları artıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Yüksekyayla hekim istifalarının daha da artabileceği uyarısında bulunarak, âcil servislerde yaşanan yoğunluğa dikkat çekti. Yüksekyayla, bazı âcil servislerde bir doktorun 24 saatte bin hastaya baktığını söyleyerek, “İnsanların düşünmesini istiyorum, bin kişiye sadece ‘merhaba, geçmiş olsun’ deseniz, gün sonunda konuşacak haliniz kalır mı?” diyerek sağlık çalışanlarının durumuna değindi. Hastaların âcil servislerde çok bekletildiği yönündeki şikâyetlere ilişkin de konuşan Yüksekyayla, “İnsanlara sormak isterim; bu durumun sorumlusu 24 saat boyunca yemek yemeye, hatta su içmeye fırsat bulamadan çalışan sağlık çalışanları mı, yoksa durumu bu hale getiren sağlık sistemi mi?” dedi.

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