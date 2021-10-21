''Bir hekime 150 hasta düşüyor''

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, “Şu anda Manisa Şehir Hastanesi’nde bir hekime yaklaşık 150 hasta düşmektedir. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. 5 dakikada hekimlik yapılmaz. Sağlık 5 dakikaya sığmaz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki randevu aralıklarını 5 dakikaya indirmesi, Manisa Şehir Hastanesi önünde, “Sağlık 5 Dakikaya Sığdırılamaz” pankartı açılarak protesto edildi. Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, kararı protesto eden hekimler adına şu açıklamayı yaptı: “Dünyanın hiçbir yerinde hasta teşhisi ‘5 dakikada Beşiktaş mantığı’ ile olmaz. Hastaneler futbol sahası değil, hastalar da futbolcu değil. Kaldı ki yeşil sahalarda bile hakemler işin içinden çıkamadığı için ‘VAR’ diye sistemi devreye aldı. Bakanlık acilen 20 dakikalık sürece dönüş yapmalı. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Şu anda Manisa Şehir Hastanesi’nde bir hekime yaklaşık 150 hasta düşmektedir. Bu randevular, hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına, halkın niteliksiz sağlık hizmeti almasına sebep olacak.

“SAĞLIKTA HİZMET KALİTESİ YERE ÇAKILACAK”

Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak meslekî özerkliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır. Bizlere şiddet artacak sağlıkta hizmet kalitesi yere çakılacak. Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir. Bu uygulama ile bir taraftan hekimin iş yükü artarken, bir taraftan hastalar mağdur olacaktır. İş yükünün artmasıyla birlikte hekimlerin istifalarında artış yaşanacaktır. Zaten pandeminin getirdiği zor şartlar sebebiyle istifa eden hekimlerin sayısı çok. Eğer istifalar artarsa, sağlıkta büyük bir kaos yaşanabilir. O zaman sağlık hizmeti verecek bir tane hekim bile bulmakta güçlük çekerler. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. Topluma çağrımızdır, dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. 5 dakikada hekimlik yapılmaz. Sağlık 5 dakikaya sığmaz.”

Manisa - anka