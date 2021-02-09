'Bir yuva bile dağılmaktan kurtulsa, sanki dünya kurtulmuş olur'

Sağlıklı bir toplumun temelini oluşturan 'aile'nin korunmasını esas alarak 'Bir yuva bile sükunet ile dağılmaktan kurtulsa, bizim için sanki dünya kurtulmuş olur' mesajının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM TV Haber Spikeri Handan Musaoğlu Kasa moderatörlüğünde ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş’un hazırladığı proje kapsamında; Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak, Diyanet Emeklisi İlahiyatçı Ali Yüksel, Aile Terapisti Uzman Klinik Psikolog Ecem Müsellim, Adli Tıp Gözlemcisi Antropolog Saliha Eylül Özdemir'in katılımı ile online bir panel programı düzenlendi.

Panelde, sağlıklı bir evlilik sürecinin devamlılığının sekteye uğramasıyla birlikte gündeme gelen 'evliliğin bitmesi kararıyla' başlayan sürecin, eşler arasındaki karşılıklı hak ve hukukların korunarak aile, eşler ve çocuklar açısından en az zararla atlatılabilmesi için alanında uzman isimler güncel gelişmelerle birlikte görüş ve değerlendirmelerde bulundular.

Ahde Vefa Platformu Başkanı Kırlak: Kişi kendi acısının sorumluluğunu aldığı zaman iyileşme başlar

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini azaltmayı amaçlayan çalışmalar yapan; Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak: ”Boşanma süreci, eşlerin ilişkilerinde hissettikleri güven duygusunu, kişilerin kendilerinin ne kadar sevilmeye değer olduklarını ve çevrelerinden gelecek olan tepkilerin ne kadar güvenli olduğuyla doğrudan orantılıdır.” bilgisini verdi.

Sözlerine şöyle açıklık getiren Kırlak: ”Bu süreçte kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin, güvenlik duygusunda azalma, düşük benlik algısı, kendi davranışlarını inkar, küçümseme ve anormal düzeyde kıskançlık görülebilir. Boşanma kararını kabul etmemekle birlikte, acı ve kaygı yaşayabilir. Kişi kendi acısının sorumluluğunu aldığı zaman iyileşme başlar. Kaygısı ve acısıyla baş etmesi gerekir.” ifadelerini tamamladı.

Kırlak “Öfke, korku ve çaresizlik gibi olumsuz duyguların yoğun olduğu bu dönemlerde, zihinde birçok bilişsel çarpıtmalar oluşabilir.” diyen Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak: “Bu sebeple zihninde oluşan bilişsel çarpıtmalar saptanarak, bu olumsuz düşünceler yerine daha sağlıklı bir algılayış, düşünce ve beceriler, kazandırmak adına psikolojik destek verilebilir.” diyerek sözlerini tamamladı.

İlahiyatçı Yüksel: Dinimizin taraflara yüklediği vecibeler vardır

“Evliliğe artık devam edilemiyor ve ayrılık düşüncesi de kesinlik kazanmış olsa bile, bazı his ve duygu geçişlerine dikkat edilmelidir.” diyen, Diyanet Emeklisi İlahiyatçı Ali Yüksel sözlerine şöyle açıklık getirdi: ”Evlenme gibi evliliğin sona erdirilmesi hukuki olduğu gibi aynı zamanda manevi de bir eylemdir. Böyle bir konuda duyguların tamamen devre dışı kalması mümkün değildir. Boşanılma olayının tabiatı gereği gelinen noktanın oluşumunda daha çok hisler ve duygular etkilidir.” dedi.

“Evliliğin bitmesi kararının verilmesi, bütün iplerin kopması anlamına gelmez!” diyen Yüksel: ”Tam aksine boşama ile ayrılmanın da bir takım icapları, taraflara yüklediği vecibeler vardır; vecibenin yerine getirilmesini beklemek de diğer tarafın hakkıdır.” vurgusunda bulundu.

“Bu hususlar; Talak Suresinin 1-7. Âyetlerinde inanç ve ahlâk ilkelerine göndermeler yapılarak meselenin detayları ilmek, ilmek örülmüş.” diyen, Diyanet Emeklisi İlahiyatçı Ali Yüksel: ”8. âyet ve devamında da; İlâhî buyruklara karşı gelenlerin acı akıbetleri, peygamber ve kitap göndermenin amacı, bu bildirimlere uyanların kazanacakları ebedi mutluluk ve hiçbir şeyin Allah'ın gücü ve bilgisi dışında kalamayacağı gerçeği hatırlatılmış, böylece bu önemli konunun, kuru bir hukuk ilişkileri yumağı olarak algılanmaması ve manevi değerlerinde olduğunu bilmek gerekir” diyerek sözlerini noktaladı.

İletişim Uzmanı Taner Akkuş: Olumlu dönüşler gözlemliyoruz

Son günlerde artan kadın cinayetleri nedeniyle ve özelliklede ayrılmak istedikleri erkekler tarafından, ölümün eşiğine gelen kadınlara yönelik destek amaçlı, uzmanlardan uygulamalı “Kademeli ayrılma yöntemi’’ önerisi geldi.

Kademeli ayrılma yöntemi üç aşama üzerinden, stratejik bir metod (Duygusal soğutma, Hissi isteksizlik, İçsel uzaklaştırma) ile uygulandığı bilgisini veren İletişim Uzmanı Taner Akkuş: ”Bu uygulamalar ile duyguların öncelikle karşı tarafa empoze edilerek, yavaş yavaş tetiklenmesi sağlanacak ve ayrılmak istedikleri eşlerini duygusal anlamda, kendilerinden böylelikle uzaklaştırabilecek. Bu vesileyle kısa bir süre içinde kadınlarımız, boşanma ve ayrılma girişimlerini de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir” dedi.

'Kadın cinayetlerinin artık bitmesini arzu ediyoruz'

Eşlerin evlilikteki karı-koca olma rolünün dışında, diğer duygusal bağların ve farklı faktörlerin ortadan kalkması sağlanarak, yaşanılacak olası kötü eylemlerin böylece önüne geçilebilecektir.” diyen İletişim Uzmanı Taner Akkuş: ’’Bu uygulamalar sayesinde olumlu sonuçların elde edildiğini danışan ailelerimizin olumlu dönüşlerinden de gözlemliyoruz. Kademeli ayrılma yöntemi stratejisi ile kadın cinayetlerinin azalmasını ve mümkünse de artık bitmesini arzu ediyoruz.’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Boşanmaya karar verilmişse eğer...

Programın Hekim katılımcısı Aile Terapisti ve Uzman Klinik Psikolog Ecem Müsellim: ”Boşanmaya karar vermiş eşler, her evliliğin onarılamayacak olması göz önünde bulundurarak, öncelikle bu durumu kabullenmeleri ve hazmetmeleri gerekmektedir. Evliliğin problemleri konuşulabilir, duygular tanımlanabilir. Duygu-durum düzenleme çalışılabilir. Problemlerle doğru başa çıkma uygulamaları öğretilebilir. Bu terapiler sonuç vermediğinde, problemsiz ayrılmanın özellikle, erkeğin ayrılmak istemediği durumlarda izlenmesi gereken yöntemlerden biri de, Erkeğin eşine olan eş olma dışındaki diğer faktörler üzerinden bağlılığını, duygusal anlamda soğutma ve uzaklaştırma olarak ele alabiliriz.” vurgusunda bulundu.

TBMM TV Haber Spikeri Handan Musaoğlu: Bir yuva bile sükunet ile dağılmaktan kurtulsa, bizim için sanki dünya kurtulmuş olur

Programın moderatörü, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM TV Haber Spikeri Handan Musaoğlu Kasa: ”Evlenme esnasında ve evlilik sürecinde olduğu gibi, kesinleşmiş ayrılık kararı sonrası, boşanma sürecinde de taraflar medeni olmalı ve kişilik haklarına da hassasiyet göstermelidir. Kötü neticelenen birlikteliklerde her ne kadar da taraflardan biri mezara diğeri de hapse girse de, nihayetinde olan her zaman yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza oluyor. Bu nedenle programımız inşallah amacına ulaşır. Bir yuva bile sükunet ile dağılmaktan kurtulsa, bizim için sanki dünya kurtulmuş olur. Bu nedenle böylesine anlamlı bir programın mimarı olan, İletişim Uzmanı Taner Akkuş başta olmak üzere, tüm katılımcı hocalarımıza, toplumsal bir yaramıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum.” diyerek online panel programını tamamladı.