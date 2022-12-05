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5 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bizim Aile Dergisi 2022 Aralık sayısı çıktı: ‘Kanaat Ekonomisi’

05 Aralık 2022, Pazartesi 00:50
Bizim Aile Dergisi 2022 Aralık sayısında, tüketim yerine kanaatin teşvik edildiği “Kanaat Ekonomisi” kapak başlığıyla okuyucularıyla buluştu.

Bizim Aile Dergisini incelemek için tıklayınız

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile’de bu ay, tüketim yerine kanaatin teşvik edildiği ekonomik sisteme ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu anlatıyoruz. İstifademiz bol olsun. İyi okumalar. Doç Dr. Hakan Murat Aslan, Kapak sayfamızda Tüketim yerine Kanaat Ekonomisinin uygulanması gerektiğini anlatıyor. Sujok Terapi Eğitmeni Naya İlknur Çimen, sujok tedavi yöntemi ile ilgili sorularımızı cevaplıyor. Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Bir Son Değil, Hevesli Ve Sağlıklı Bir Başlangıç; Aralık Ayı” yazısıyla tavsiyelerde bulunuyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda “Kanseri anlamak!” yazısıyla farkındalık oluşturuyor.

Hava kirliliği ve depresyon

Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda “Hava Kirliliği İle Depresyon Arasındaki İlişki”yi anlatıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Parça Kumaşlardan Sweatshirt yapımının anlatıldığı El Emeğim, Ayva tatlısı tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, mutfakta fayda verecek bilgilerin verildiği Mutfak Kitaplığı, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

Etiketler: bizim aile
Okunma Sayısı: 117
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