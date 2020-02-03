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3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Bizim Aile'nin Şubat sayısı çıktı: Hanım Sahabeler

03 Şubat 2020, Pazartesi
Bizim Aile Şubat sayısında, ‘Hanım Sahabeler’i kapağına taşıyor.

Yaşadığı dönem içerisinde İslâm’a üstün hizmetler eden ve bu dinin tüm dünyaya yayılmasına vesile olan Sahabe efendilerimizin her biri, bize yol gösterecek olan birer yıldız, rehber.

Maddi- manevi hastalıkların hüküm sürdüğü, aile, ahlâk gibi değerlerimizin temelden sarsıldığı günümüzde ise onlara ve rehberliklerine her zamankinden daha muhtacız.

Peki, böyle bir zamanda, hayatlarıyla, yaşadıklarıyla, çektikleri sıkıntılarla, bir eş, bir anne, aynı zamanda ilim meclislerinde, sosyal hayatın içinde de bulunan hanım Sahabelerin, günümüz hanımlarına verdikleri mesajları okumak, anlamak ister misiniz?

Çok değerli isimlerin konuk edildiği Bizim Aile’nin Şubat sayısında, Sahabe annelerimiz İslâm’a nasıl hizmet etmişlerdi, Efendimizle (asm) olan ilişkileri nasıldı? sorularına cevap bulurken, Bediüzzaman Hazretlerinin ‘Risale-i Nur mesleği’ dediği ‘Sahabe mesleği’ ni tekrar hatırlayacaksınız.

Mübarek Gün ve Geceler

Üç aylar manevî ticaret yönünden çok bereketli, kazançlı ve sevaplı bir mevsim. Bu mevsimde yapacağımız manevî hizmetler, ibadetler ve hayırların sevabı ise bire bin derecesinde kıymetli. Yaklaşmakta olan bu mübarek günlerin ilki olan Recep ayı ve içerisindeki Regaip Gecesi’nin mahiyeti derginin Şubat sayısında sizleri bekliyor.

Fıtrat Gerçek Sevgiliyi arıyor

İlahiyatçı Yazar Süleyman Kösmene bu ay Fıkıh Günlüğü sayfasında “İnsan bir tercih yapmalıdır: Gerçek Sevgilisini mi yoksa fânî ve geçici sevgilisini mi arıyor?” diye soruyor.

Bir şartlı sevilme hikâyesi: Kıyaslanmak

Çocuklarımızı, sevdiğimiz insanları, öğrencilerimizi daha iyileriyle kıyasladığımızda onları motive ettiğimizi zannediyoruz diyen Klinik Psk. Banu Arslan bu ay, çocuk eğitiminde sıkça düşülen hatalardan biri olan ‘kıyaslamak’ konusunu kaleme alıyor…

Narsistik eşler

İlgiyle takip edilen Evlilik sayfasında bu ay Uzm. Psk. Nur Aydoğan ile narsistik eşler ve evlilikler üzerine gerçekleştirilen sohbet sizleri bekliyor. 

Dağarcık

Son dönemde alternatifleri ve kullanım şekilleriyle çeşitlenen kapıların yer aldığı Dekorasyon, kış ayının tam ortasında sıcacık, pofuduk bir panço ile yapımın detaylandırılarak anlatıldığı El Emeğim, çocuklar için özgün oyunların hazırlandığı Oyun sayfası ve her ay olduğu gibi Mutfak Kitaplığı, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den Dualar, Bulmaca, Kitaplığımızdan da sizleri bekleyenler arasında. Keyifli okumalar…

Derginin Şubat sayısında sizi bekleyenler

Onlar öncüler…

Karikatür

Dünya Dönüyor

“Hanım Sahabeler kıyamete kadar İslâm kadınına rol model olacak”

Gül Bahçesi

“Sahabeler, Resulullah (asm) ile aramızda köprü kuruyor”

Yolumuza ışık tutanlar…

Hayatın İçinden

“En büyük velîler Sahabe derecesine çıkamıyor”

Bir hakikat var

Secdeyi anlayabilmek!

“O benden bir parçadır”

Kafkas Kartalı Şeyh Şamil

Sahabe hanımlar ve ilim

Üç ayların fazileti

Fıtrat aslında Gerçek Sevgili’yi arıyor

Ne demek empatiyle bakabilmek/empatik olabilmek?

Bir koşullu sevilme hikâyesi: Kıyaslanmak

Kelimeler

Tebrik

Eliyle kazanır diliyle kaybeder

“Narsist, eşini ve çocuğunu, bir uzantısı olarak düşünür ve mükemmel olmasını ister”

Akıllı telefon ve tabletle artan hastalık: Miyop

Kapılarınızı ardına kadar açın

Burgu tekniği ile çocuk panço yapımı

Sembolik oyun

Turp gibi ol!

Esma-i Hüsna

Tazarru ve Niyaz-3

Kitaplığımızdan

Okunma Sayısı: 89
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