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12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır'

12 Ocak 2022, Çarşamba 21:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından YouTube'dan yaptığı açıklamada, kurulun salgının seyri, aşı programı ve yerli aşı TURKOVAC'ın sonuçları, test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları gündemiyle toplandığını söyledi.

Salgın hastalığın ilk gününden bugüne kadar alınan tüm kararlarda bilimden yana tavır koyarak ve gerçek yaşam verileri ile sosyal hayatın gerçekliklerinden kopmadan hareket ettiklerini vurgulayan Koca, vatandaşları en kısa sürede ve en açık şekilde bilgilendirmeyi de en önemli sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Bakan Koca, Omicron varyantının küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de baskın varyant haline geldiğine dikkati çekerek, vaka sayılarının bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttığını, bununla birlikte hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış olduğunu ifade etti.

Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar gördüklerini anlatan Koca, şu bilgileri verdi:

"Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir. Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması, hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil, ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor."

"TURKOVAC aşımızın Sinovac aşısından daha etkili olduğu gösterildi"

Bakan Koca, aşı programına yerli aşı TURKOVAC'ın da eklendiğini hatırlatarak, vatandaşların yerli aşıya olan teveccühünden son derece memnun olduklarını dile getirdi. TURKOVAC'ın, Hacettepe Üniversitesinde yürütülen primer aşılama faz-3 sonuçlarının, çalışmayı yürüten bilim insanları tarafından bugün açıklandığına değinen Koca, şunları kaydetti:

"Faz-3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. TURKOVAC aşımızın, karşılaştırma kolu olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu gösterildi. TURKOVAC aşımızın faz-1 aşamasında 44 gönüllü, faz-2 aşamasında 250, faz-2b aşamasında 222 gönüllü ve faz-3 hatırlatma dozu çalışmasında ise 4 bin 244 gönüllüden elde edilen güvenlik verileri ile aşımız acil kullanım onayı almıştır. Dünya Sağlık Örgütü kriterleri güvenlik çalışmasının 3 bin gönüllüden fazla kişide doğrulanmış olmasını öngörmektedir. Bu bakımdan yerli aşımızın güvenli olduğu, toplamda 5 bin 942 kişilik çalışma ile teyit edildi. Acil kullanım onayı da bu veriler dikkate alınarak verildi. TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı."

Tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Salgının son dönemi ile ilgili alınan bazı kararların bir önceki toplantı sonrasında yazılı olarak paylaşıldığını hatırlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz, gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları ve hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim."

AA

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