Çocuk acil servislerinde anormal artış

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Covid-19 varyantlarının yayılım hızı ve okulların açılmasıyla çocuk âcillerinde anormal bir artış olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Çokuğraş, “Birkaç devlet hastanesinde bulundum. Çocuk âcillerinde günde 1500-2 bin hasta bakmak zorunda kalan arkadaşlarımız var. Çocuk hekimleri çok zorlanmaya başladı. Hem fiziksel hem de sosyal olarak tükenmişlik yaşıyorlar. Sonuçta bir pandeminin ortasındayız. Üzerine eklenen diğer virüslerle olan enfeksiyonlar da var. Bu durum, bir-iki ay daha devam edecek gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı. Diken’in haberine göre; “Covid’in yanı sıra, son 10-15 gündür grip (influenza) artışı var. Birkaç aydır RSV dediğimiz çocuklarda hem üst solunum yolu hem de bronşiyolit (akciğerlerin küçük havayollarında tıkanıklığa sebep olabilen iltihabi bir durum) yapan virüsler, parainfluenza virüsleri de yaygın görüyoruz” ifadelerini kuallanan Çokuğraş, “Aciller büyük bir yük altında” dedi.

Haber Merkezi