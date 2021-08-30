'Çocuklar daha büyük risk altında'

Amerika’da koronavirüsünün Delta varyantı hızla yayılmaya devam ederken, öğrenciler de okullara geri dönmeye hazırlanıyor.

Uzmanlar, çocukların, bulaşıcılık oranı daha yüksek olan Delta varyantına karşı daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum, çocukların okullarda nasıl korunacağı sorusunu gündeme getiriyor. Koronavirüsü pandemisinin başlangıcından bu yana Amerika’da 36 milyon kişi virüse yakalandı. Amerikan Pediatri Akademisi verilerine göre, enfeksiyon kapanların 4 milyonu çocuk yaşta. Vermont Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. William Raszka, çocukların çoğunun aşılanmadığını hatırlatıyor: “12 yaşın altında hiçbir çocuk aşı olmadı. Bu, salgına karşı korumasız olan çok büyük bir nüfus olduğu anlamına geliyor.” Uzmanlar, aşılama oranının düşük olduğu ve Delta varyantının daha da hızlı yayıldığı güney eyaletlerinde salgında gelinen noktanın çok kaygı verici olduğuna dikkat çekiyor. Duke Üniversitesi’nden Dr. Danny Benjamin, “Öğrenciler okullara maskesiz başlayıp, Eylül’den Aralık ayına kadar bu şekilde devam ederse, çocukların çoğunluğu enfeksiyon kapar. Bu varyant, geçen yıl ortaya çıkandan çok daha fazla bulaşıcı” diyor.