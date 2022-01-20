Çocuklardaki Kovid-19 vak’aları arttı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Kovid-19’un Omicron varyantı sebebiyle çocuk hasta ve hastaneye yatanların sayısında artış görüldüğünü belirterek, “Yatan hastalarımızın çoğunluğu altta farklı hastalıkları da bulunan çocuklar. Sağlıklı çocuklarda şu an kötü bir seyir görmüyoruz.” dedi.

Çiftçi, dünyayla birlikte Türkiye’de de baskın hale gelen Kovid-19’un Omicron varyantının çocuklardaki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Omicron’un etkisiyle günlük vak’a sayılarının 70 binin üzerine çıktığına dikkati çeken Çiftçi, çocuklardaki Kovid-19 vak’alarında da buna paralel artış görüldüğünü vurguladı. Prof. Dr. Çiftçi, “Hastanemize başvuran ve hastaneye yatan çocuk Kovid-19 vak’a sayısında ciddî artış oldu. Yakın bir dönemde Kovid-19 yataklarımızın tamamı boşalmıştı. Bütün hastalarımızı taburcu etmiştik ve yeni Kovid-19 vakası hastaneye yatmıyordu. Fakat Omicron’un ortaya çıkışıyla birlikte çocuk hasta ve hastaneye yatanların sayısında artış gördük. Şu an hastanemizde Kovid-19’a ayrılan bütün yataklarımız dolu durumda.” diye konuştu. AA

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