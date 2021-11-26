Çocuklarımıza kural koymakta zorlanıyoruz

Yeni Kaspersky araştırmasının sonuçları, Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 62’sinin çocukları için rol model olmayı zor bulduğunu ve bazen küçükler için koydukları kurallara uymadığını ortaya koyuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Kaspersky araştırmasının sonuçları, ebeveynlerin davranış normlarını kendileri ve çocukları için farklı algıladıklarını gösterdi. Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 55’i her gün cihazlarda üç ila beş saat geçirdiklerini itiraf ediyor ve yüzde 56’sı bu süreyi normal buluyor. Çocukların yüzde 52’si cihazlarda ebeveynleriyle aynı miktarda, günde üç ila beş saat zaman harcıyor. Ancak buna rağmen yetişkinlerin yüzde 61’i çocuklarının cihazlarda daha az zaman geçirmesini ve iki saate kadarla sınırlı tutmasını istiyor. Bazı senaryolarda katılımcılar belirli davranışların kendileri için kabul edilebilir olduğunu, ancak çocukları için kabul edilmediğini düşünüyor. Meselâ, yetişkinlerin yüzde 33’ü aile üyelerinin fotoğraflarını sosyal ağlarda paylaşmanın normal olduğuna inanıyor. Ebeveynlerin ise yüzde 7’si bunun çocukları için kabul edilebilir olduğunu düşünüyor.