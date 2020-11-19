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20 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Çok büyük bir dalga geliyor

19 Kasım 2020, Perşembe 17:00
Prof. Ateş. Kara, “Gerçekten çok büyük bir dalga geliyor. 3 hafta tam kapanma sağlarsak rakamları aşağı çekmeyi sağlarız” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, bütün dünyada artan koronavirüs vak’alarına ilişkin “Önümüzdeki dönem bizim tedirgin ediyor” ifadesini kullandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hiç kimsenin dışarı çıkmadığı bir tabloda rakamları aşağı çekebileceğimizi vurguladı. T24’deki habere göre koronavirüsle mücadeleye ilişkin kritik değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Kara’nın açıklamalarından öne çıkan noktalar özetle şöyle:

Aşı yüzde 99.9 ücretsiz olur

‘’Türkiye’nin özelliği şu, özellikle çocukluk çağındaki aşılarımız ve risk grubu dediğimiz aşıya ihtiyacı olan grubun aşıları devlet tarafından karşılanıyor. Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye’de yüzde 99.9 ücretsiz olur. Aslında gerçekten çok büyük bir dalga geliyor veya tepe noktasında büyük bir dalga yaşıyoruz şu anda. Bütün dünya ülkeleri demeyelim ama birçok ülkede bizim de dahil olarak çok hızlı bir yükseliş görülüyor. Bizi korkutan durum düne göre bugünün rakamları çok yüksek. Katlanarak yükseliyor. Aslında böyle bir hızlı yükselme dönemine İtalya Şubat ayında görmüştü, biz Nisan ayında görmüştük. Bu dönemde ise Nisan ayına göre daha yüksek. Önümüzdeki dönem bizi daha tedirgin ediyor. Mutlak ve mutlak daha tedbirler almamız gerekiyor. 

Virüsün önünü kesmek için

Bugün ben şöyle bir değerlendirme de bulunmuştum. Eğer bana kişisel biri olarak sorarsanız bizim yapmamız gereken 3 hafta tam kapanmamız gerekir. 3 hafta tam kapanma sağlarsak rakamları aşağı çekmeyi sağlarız. Ama tam kapanma derken ev içi dışında başka kimseyle görüşmemekten bahsediyoruz. Ama burada ‘temizlik hizmetleri devam etsin’ dersek bu süreyi biraz daha uzatmamız gerekli. Ne sizlerin ne de kimsenin evden çıkmadığı bir üç hafta sağlarsak virüsün önünü keseriz.’’

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