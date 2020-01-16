Çölde su tasarruflu domates çiftliği

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi çölünde seralara kıyasla daha az su kullanarak günde 1 ton domates yetiştirecek.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sakinleri, Abu Dabi Çölü’nde günde 1 ton domates yetiştirme projesi sayesinde çok yakında günlük daha çok ve daha taze ürünler yiyebilecekler. Dubai’deki Madar Farms, yıl sonuna kadar 7 bin metrekarelik bir yüksek teknoloji ürünü iç mekân tesisi açacağını duyurdu. Çiftlikte her gün sahada 1 tondan fazla domates üretilmesi planlanıyor. Sürdürülebilir tarım yöntemlerine olan bağlılığının bir parçası olarak, domatesler dünyadaki en verimli sistem kullanılarak yetiştirilecek. Madar Çiftlikleri, seralara kıyasla daha az su kullanacak. Domatesler birkaç saat içinde çiftlikten sofradaki çatala’ gittiği için ürünlerde koruyucu kullanılmasına gerek kalmıyor.

Yüksek teknoloji kullanacak

Madar Çiftlikleri Genel Müdürü Abdulaziz Al Mulla, “Bu teknik daha verimli olmakla kalmıyor, aynı zamanda çölün ortasında endüstriyel alanlarda da büyüme imkanı buluyoruz. Burası dünyanın en büyük kapalı domates çiftliğini temsil edecek. Kapalı alanda üretim, çevre oksijen, sıcaklık veya biyolojik faktörler olsun tamamen kontrol edilmesi anlamına gelmektedir” diyor. Abdulaziz Al Mulla, projenin ayrıca su verimliliğini arttırmak ve ülkenin gıda ithalatına bağımlılığını azaltmak gibi BAE hükümetinin hedefleriyle de uyumlu olduğunu söylüyor. Madar Farms Operasyon Müdürü Kyle Wagner “Dünyanın en su tasarruflu domates çiftliğinin inşasını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Uzun vadeli, sürdürülebilir bir etki yaptığımızdan emin olabilirsiniz. İçeride, su tüketimini en aza indirmek için çığır açan bir teknoloji kullanacağız’’ diyor.

İstanbul - Yeni Asya