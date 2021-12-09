Covid-19 aşılarının antikor oranları karşılaştırıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen koronavirüsü (Covid-19) aşısı karşılaştırma çalışmasının ara sonuçları yayımlandı.

Bilim insanları çalışma sonuçlarında; iki doz Sinovac uygulananlara mutlaka üçüncü doz aşı öneriyor. gazeteduvar’ın haberine göre, üç doz Sinovac uygulanmış bireylerde mutlaka dördüncü doz hatırlatma dozuna ihtiyaç olduğu açıklanan bilimsel çalışmada, dördüncü doz olarak yüksek antikor yanıtına yol açan Biontech’in tercih edilmesi öneriliyor.

SINOVAC VE BIONTECH AŞILARI KARŞILAŞTIRILDI

Daha önce Sinovac aşısının birinci ve ikinci doz etkilerini periyotlar halinde inceleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakülkesi öğretim elemanları, aşı karşılaştırma çalışmasına imza attı. Bin 53 gönüllünün katıldığı bilimsel çalışmada virüse karşı antikor düzeyi negatif olan kişiler seçildi. Kan örneği veren 346 hastane çalışanından 157’sine iki doz Sinovac’a ek bir doz Biontech, 51 kişiye üç doz Sinovac, 29 kişiye iki doz Sinovac ve 109 kişiye iki doz Sinovac’a ek iki doz Biontech aşısı uygulandı. Araştırma sonuçlarına göre, üç doz Sinovac ya da iki doz Sinovac artı bir doz Biontech uygulanmış olan sağlık çalışanlarında, son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve 99 oranında antikor pozitifliği belirlendi. Yalnızca iki doz Sinovac uygulananlarda son aşıdan 8 ay sonra antikor pozitifliği yüzde 27’ye düştü. Bilim insanları, iki doz Sinovac olan kişilere mutlaka üçüncü doz hatırlatma aşısı önerisinde bulundu.