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16 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Çözüm af değil, rehabilitasyon

16 Kasım 2019, Cumartesi
Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, uyuşturucudan hüküm giyenlerin af kapsamına alınıp alınmaması tartışmalarını değerlendirerek, çözümün af değil rehabilitasyon olduğunu söyledi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’dan, yargı reformu çerçevesinde yeniden tartışılmaya başlayan af tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’de cezaevlerinde bulunanların yaklaşık yüzde 20’sinin uyuşturucu ve bağlantılı suçlardan hüküm giydiğini belirten Ay, “Bugün Türkiye’de cezaevlerinde 300 bine yakın insanımız bulunuyor. Bunun yaklaşık 60 bini uyuşturucu ve bağlantılar suçlardan hüküm giymiş durumda. Şimdi biz bu insanların af kapsamına girip girmemesi gerektiğini tartışıyoruz oysaki af çıksa da çıkmasa da bu sorun çözülmüş olmayacak” şeklinde konuştu.

Uyuşturucuya başlama yaşı 11’e düştü

Bu konuyu tartışırken Türkiye’de uyuşturucu bağımlılığının geldiği durumu incelemek gerektiğine vurgu yapan Ay, “Bugün Türkiye’de her gün üç insanımızı uyuşturucuya kurban veriyoruz. Uyuşturucuya başlama yaşı 11’e, uyuşturucudan ölüm yaşı 14’e gerilemiş durumda. Sadece İstanbul’da 500 bin kişinin uyuşturucuya bulaştığını, 200 bin kişinin bağımlı olduğunu öngörüyoruz. Aileleri de düşünüldüğünde bu rakam 2 milyonluk dev bir nüfusu oluşturuyor. 2017 yılında uyuşturucudan yakalanan şüpheli sayısı yaklaşık yüzde 50 artışla 170 bini geçmiş vaziyette” diye konuştu.

Islah ve rehabilitasyon merkezleri kurulmalı

Sorunun çözümü için rehabilitasyon sürecinin şart olduğunu ifade eden Genel Başkan Ay, “Öncelikle cezaevlerine uyuşturucunun girmesinin engellenmesi gerekiyor. Hemen ardından, uyuşturucu suçlarından hüküm giyenlerin gerçek manada ıslâh edilmelerinin önünü açacak adımlar atılmalı. Biz Temiz Toplum Derneği olarak, “Islâh ve Rehabilitasyon Merkezleri” tavsiyesini sunuyoruz. Bir bağımlı, cezasının bir kısmını hem bağımlılık tedavisi olacağı hem de, yapıyor ise uyuşturucu satıcılığının ne kadar kötü bir şey olduğu noktasında rehabilite edileceği bir merkezde geçirmeli. Yoksa af çıkmış ya da çıkmamış bu sorun büyümeye devam edecek. Doğrudan af çıkarsa da, kısa sürede çocuklarımız sokağa çıkamayacak hale gelecek. Bu hükümlüler, aftan faydalansın ya da faydalanmasın gibi bir düşüncemiz yok. Faydalanacak ise de, rehabilite edilsin sonra faydalansın” şeklinde konuştu.

Af sorunu çözmez, büyütür

Bu rakamlara karşı tedavi imkânlarının oldukça kısıtlı olduğuna vurgu yapan Ay, “Bugün, AMATEM’lerdin yatak kapasitesi 1062. ÇEMATEM’ler de ise sadece 100. Buna karşın tedavi merkezlerine yatarak tedavi olmak için başvuranların sayısı 2017’de 12 bin 500. Ayakta tedavi için başvuranların sayısı 211 bin. AMATEM’lere uyuşturucu giriyor. Tedavide başarı oranı ise sadece yüzde 1,5” dedi. Böyle bir ortamda affın sorunu çözmeyeceğini ifade eden Bilal Ay, “Bugün cezaevlerine uyuşturucu giriyor. Hem de, görevini lâyıkıyla yapanları ayırarak söylüyorum, gardiyanlar eliyle giriyor. Cezaevlerinde insanlar, bu zehirden kurtulmayı bırakın, hem kullanmaya devam ediyor hem de yeni bağımlılar için cezaevleri kapı aralıyor. Bugün cezaevlerinin bağımlıları ıslâh etmekten uzak, çok uzak. Bizim affın çıkıp çıkmamasından ziyade, bu insanlarımızı nasıl kurtaracağımızı düşünmemiz, bu konuda adımlar atmamız gerekiyor. Yoksa, önlem alınmadan çıkacak bir af sorunu asla çözmeyecek. Aksine daha da büyütecek” şeklinde konuştu.

Etiketler: bilal ay
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