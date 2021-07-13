Delta varyantı giderek yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen Delta varyantının giderek arttığını vurgulayarak, "750’leri buldu, il sayısı da 36'ya çıktı. Delta Plus, 3 ilde 3 tane olarak devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aşılama tüm hızı ile devam ediyor; ancak Doğu ve Güneydoğu illerinde henüz istenilen seviyeye ulaşılamadı. Türkiye'nin aşılama haritasında bu bölgelerdeki birçok il kırmızı.

"Vatandaşın ayağına gidip daha yoğun aşılama yapacağız"

Son 1 haftada vaka sayılarında beklenen düşüş gerçekleşmedi. Bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20 oranında bir artış var. Bu artış da özellikle aşılamanın düşük olduğu illerde. Peki haritadaki kırmızı o iller için ne yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili, "Doğu ve Güneydoğu'da oranların düşük olduğunu ama giderek oralarda da bir artışın olduğunu görüyoruz. Bayrama kadar o bölgelerde yoğun aşılama hedefliyoruz. Bizim vatandaşın ayağına gidip mobil ekiplerle daha yoğun devrede olmamız gerekiyor. Normal hayat ancak toplumsal bağışıklıkla, o da aşılama ile mümkün" dedi.

Kurban Bayramı hedefi

Koca, Kurban Bayramı hedefiyle ilgili şunları söyledi:

"Bayrama kadar yoğun aşılama hedefliyoruz. En az bir aşısını yaptırmış 18 yaş üzerindeki kişilerde en az yüzde 70 olmasını hedefledik. Şu an bu rakam yüzde 61'leri buldu."