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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Dikkat, diş sağlığınız bozulabilir

05 Ocak 2022, Çarşamba 18:00
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, “Piyasada satılan evde diş beyazlatma ürünlerine itibar etmeyin. Evde yapacağınız yanlış uygulama ya da kullandığınız yanlış ürün ağız ve diş sağlığınızı bozabilir.” uyarısında bulundu.

Gürbüz, diş beyazlatma işlemine (Bleaching) ilişkin yaptığı açıklamada, diş beyazlatma işleminin hekim kontrolünde yapıldığında dişlere herhangi bir zarar vermediğini belirterek, bilimsel çalışmaların da bunu desteklediğini, yalnızca işlem sonrası bazı durumlarda az bir miktar hassasiyet yaşanabileceğini bildirdi. İşleme engel herhangi bir diş ve diş eti hastalığı olmayan herkese diş beyazlatma tedavisinin uygulanabileceğini belirten Gürbüz, “Beyazlatma öncesi mutlaka diş hekiminiz sizi muayene etmeli. Beyazlatıcı ajanın uygulanabilmesi için dişlerinizde çürük, diş eti çekilmesi, hassasiyet gibi herhangi bir engel bulunmaması gerekiyor. Beyazlatma işlemine uygun bulunan herkes diş beyazlatma işlemi yaptırabilir.” ifadelerini kullandı.

AA

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