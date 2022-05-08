Doktorlar yeniden grevde

Sağlıkta şiddet, düşük ücretler, malpraktis (tıbbi yanlış uygulama), kısa randevu süreleri… Doktorlar bu şikayetlerle Mayıs ayında eylemler gerçekleştiriyor. Hekim-Sen, 5-6, 17-18 ve 26-27 Mayıs’ta iş bırakıyor.

Tabip-Sen ve Hekim Birliği Sendikası ise 17-18 ve 26-27 Mayıs’ta grev yapıyor. İş bırakmayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise 29 Mayıs’ta Ankara’da “Beyaz Miting” yapacak. DW Türkçe doktorların taleplerini ve eylemlerinin nedenini Hekim Birliği Sendikası ve TTB’ye sordu.

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, Toplum mağdur oluyor. 29 Mayıs Beyaz Miting’imiz sesimizi duyurmak için yeterli olacaktır” dedi. Hekim Birliği Sendikası Başkan Yardımcısı Yakup Gökhan Doğramacı ise, Mayıs ayındaki eylemlerinden sonuç çıkmazsa Haziran ayında bir hafta süreyle iş bırakabileceklerini dile getirdi.

Haber Merkezi