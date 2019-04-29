DSÖ’den ebeveynlere 'ekran' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütünden, 5 yaşın altındaki çocukların sağlıklı şekilde büyüyebilmeleri için ekran başında daha az vakit geçirmeleri gerektiği belirtildi.

DSÖ’nün çocukların ekran başında geçirdiği zamana ilişkin ilk defa yayımladığı kılavuzda, 5 yaşın altındaki çocuklarda obezite ve yaşamlarının ileriki dönemlerinde karşılaşabilecekleri diğer hastalıkların önlenebilmesi için fiziksel olarak aktif olmaları ve yeterli uyku alabilmeleri gerektiği vurgulandı.Kılavuzda, bebekler ve küçük çocukların pasif olarak televizyon veya diğer ekranların başında bırakılmaması ve 2 yaşın altındaki çocukların da bilgisayar oyunları da dahil ekran başında sabit olarak zaman geçirmemesi gerektiği ifade edildi. AA

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