Dünya Sağlık Örgütü'nden Avrupa'ya kızamık uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın ilk iki ayında çoğu Ukrayna’da olmak üzere Avrupa’da 34 bin fazla kişinin kızamık hastalığına yakalandığı uyarısında bulundu.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, yetkililerden kızamık aşısı kampanyasının her yer yere ulaşmasının güvence altına alınması istendi. Yine aynı açıklamaya göre, 42 ülke içinde yılın ilk iki ayında 34 bin 200 kızamık hastasından 13’ünün hayatını kaybettiği bildirildi. Ukrayna ile birlikte Romanya ve Arnavutluk, kızamıktan en fazla etkilenen Avrupa ülkeleri olarak gösterilirken, hastalığın yayılma riskinin yüksek olduğuna dikkati çekildi. Açıklamada, kızamığın öldürücü etkisi dışında beyin ve gözde hasar bırakabileceği uyarası yapıldı. DSÖ’ye göre, yılın ilk iki ayı içinde sadece Ukrayna’da 25 binden fazla kızamık hastası tespit edildi. UNICEF’e göre, dünyada her yıl her yıl 20 milyona yakın çocuğun kızamık aşısı ihmal ediliyor.

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