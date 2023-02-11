Enkazdan kurtarılan 800 kişide Crush sendromu

Yaraların sarılmaya çalışıldığı deprem bölgelerinde yeni bir ihtiyaç ortaya çıktı.

Enkazdan kurtarılan 800 kişide Crush (ezilme) Sendromu görüldüğünü açıklayan Türk Böbrek Vakfı, kut tedavi için yaklaşık 10 bin seanslık diyaliz kitine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Erk, göçük altından kurtarıldıktan sonra Crush (ezilme) sendromu yaşayan hasta sayısının bugün itibariyle 800 civarında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Crush sendromu yaşayan 800 civarındaki hastanın akut tedavisi için yaklaşık 10 bin seanslık diyaliz kitine ihtiyaç duyuluyor. Geçici katater (damar giriş yolu) ile 2 bin seanslık diyaliz malzemesi bağışını vakıf olarak üstlendik. İlk 500 seanslık malzemeyi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bugün teslim ettik. Crush sendromu yaşayan bir hastanın tedavisi için yaklaşık 10 -11 seans diyalize ihtiyaç duyuluyor.” Haber Merkezi

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