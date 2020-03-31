Evdeki gerginlik için ‘egzersiz’ tavsiyesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, Kovid-19’un özellikle 45 yaş üzeri bireylerde daha sık enfeksiyona yol açtığını, 60 yaş üzerindeki bireylerin ise ölümcül enfeksiyon riski altında olduğunu belirtti.

Naharcı, salgın sebebiyle evde bulunan yaşlıların iletişim araçlarından daha fazla yararlanarak görüşmelerini telefonla, görüntülü ya da sosyal ağlar üzerinden yapmalarının sağlık açısından daha yararlı olacağını dile getirdi. Günlük tutmak, gazete ve kitap okumak, yazı yazmak, yemek ve resim yapmak gibi faaliyetlerin de kişinin motivasyonunu arttıracağının altını çizen Naharcı, “Evde bulunmanın verdiği gerginlik ile başa çıkabilmek için düzenli ev içi egzersiz yapılabilir. Uyku düzeni bozulmamalıdır. Gece geç saatlere kadar uyanık kalınmamalı ve gece geç saatlere kadar televizyon izlenmemelidir” gibi tavsiyelerde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 60

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.