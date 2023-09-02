Eylül sayımız çıktı! - Okul eğitiminde aile desteği şart

Bizim Aile Dergisi, 344. Eylül sayısında, okul eğitiminde aile desteğinin önemini ele alıyor.

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Kübra Örnek Korkmaz - İSTANBUL

Bu sayımızda eğitimde adaptasyon ve uyum için yapılması gerekenleri okuyabilirsiniz. Yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun. Eğitimci Psikolojik Danışman, Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren, Röportaj sayfamızda eğitimde ev okulu sistemine yönelik sorularımızı cevaplıyor. Rehberlik ve Psikolojik Danışman Zeynep Örnek, Kapak sayfasında öğrencilerin adaptasyon problemlerini değerlendiriyor. Eğitim sayfamızda, Zübeyir Gündüzalp’in başarı prensipleri ele alınıyor. Mübarek gün ve geceler sayfamızda “Rebiülevvel ayı ve Mevlid-i Nebî”nin ehemmiyetinden bahsediyor.

Öğrencilere beslenme tavsiyeleri

Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda okul dönemindeki çocukların beslenmesi hakkında tavsiyelerde bulunuyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda “Metabolizma için kilit: Tiroid” yazısında sağlık tavsiyelerinde bulunuyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda zehirsiz temizlik tarifleri veriyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Sağlıklı beslenme tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.