Fahrettin Koca 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, mevcut durum ile vaka artışlarındaki sebepleri ele aldıklarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il değerlendirme toplantılarında bugün Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirtti. Koca, söz konusu toplantılara ilişkin, "Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.

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