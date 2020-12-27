Fahrettin Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in başkenti Pekin'de acil durum ilan edilmesiyle gümrük işlemlerine ara verildiğini belirterek "Gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Çin'den gelecek koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs alarmı verildiğini hatırlatarak "Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir" dedi. Bakan Koca, gümrük işlemlerinden sonra Türkiye'ye yola çıkacak aşıların görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, "Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Koca, Türkiye'ye gelecek aşıların görüntülerini de paylaştı.

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