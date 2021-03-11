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11 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fahrettin Koca salgınla mücadelede 1 yılı değerlendirdi

11 Mart 2021, Perşembe 18:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 1 yıllık Kovid-19'la mücadele süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri" diyen Koca, "Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak" ifadelerini kullandı.

10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirildi

Bakan, "Aşı tedariki ve uygulama performansımız konusunda, küresel koşulların tüm engellerine rağmen aşı üretme kapasitesi erken devreye girmiş ülkelerle rekabet eder durumdayız. 10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir" dedi.

'Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız'

Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasının kasımda yapıldığını belirten Bakan ayrıca yakında 5 yerli aşı adayının daha insan çalışmalarına başlayacağını "Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız" sözleriyle duyurdu.

Sağlık Bakanı aynı zamanda "2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak" sözlerini kullandı.

'Aşı tamamlanıncaya dek elimizdeki tek silah tedbir'

Koca aynı zamanda, "Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Aşı tamamlanıncaya dek elimizdeki tek silah tedbir. Maskeyle hastalığın bulaşma yollarını kapatmalı, sosyal mesafe ile kişisel sınırlarımızı korumaya almalıyız" şeklinde konuştu.

'Yerinde karar dönemi'

1 Mart itibarıyla "yerinde karar" adı verilen kontrollü ve kademeli normalleşme dönemine geçtiklerini hatırlatan Koca, "Salgınla sadece Sağlık Bakanlığı değil, tüm unsurlarıyla devletimiz ve halkımız birlikte mücadele etmektedir. Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Fahrettin Koca, salgın, mücadele
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