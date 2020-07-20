Gelecek kaygısı stresi arttırıyor

Next Generation Araştırma şirketi, Türkiye’deki insanların şu anki stres seviyesini ve bu durumda geleceğe dair bakış açısını bir kamuoyu araştırması ile analiz etti.

Yapılan araştırmada insanların son zamanlarda ne kadar mutlu hissettiğini sorduğunda her 10 kişiden sadece 3’ü sorumuza olumlu cevaplarla dönüş sağlanmış. 2’si mutsuz olduğunu belirtirken, katılımcılarımızın neredeyse yarısı ne mutlu ne de mutsuz olduğunu belirtmiştir. Araştırmada her 10 kişiden 4’ü gün içindeki ruh halinin genelde stresli geçtiğini iletirken, 5’i sadece bazı durumlarda bu duyguya büründüğünü ifade etti. Yalnızca 1’i rutin hayatında strese yer vermediğini belirtti.

En büyük stres kaynağı

Araştırmanın sonuçlarına göre, en büyük stres kaynağı gelecek kaygısı! Genelde karamsar bir ruh haline sahip olan kişiler belki de en büyük zorluğu hayatta kendisini daha nelerin beklediğini düşünerek yaşıyor. Türkiye’de insanları en stresli hissettiren faktörler şu şekilde: Gelecek kaygısı yüzde 30, Ekonomik nedenler yüzde 19, İş /okul yüzde 17, Koronavirüs salgını yüzde 12, Aile yüzde 12. Araştırmada, halkın bütün olumsuzluklara rağmen geleceğe iyimser bakabildiğini gösteriyor! Her 10 kişiden 6’sı daha mutlu fertler haline gelebileceğini düşünürken, 1’i karamsar bir yaklaşım sunmakta. Kalanlar ise ruh halinin sabit kalacağını düşünenlerden oluşuyor.

İstanbul – Yeni Asya