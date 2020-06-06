Gıda atığının yüzde 60’ı önlenebilir

Gezegenimizi korumak ve gelecek nesiller için daha temiz bir çevre bırakmak amacı ile sosyal teknoloji girişimi Fazla Gıda ile bütüncül atık yönetimi kapsamında iş birliği yaptı.

‘Artan Gıda Geleceğimizdir’ sloganıyla yürütülen güç birliği sayesinde bugüne kadar 1.554 ton gıda israfı ve 735 ton karbon salımı engellendi, 900 bini aşkın artan ürün israf olmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Proje ortağı olan Fazla Gıda’nın CEO’su Olcay Silahlı ise, şu bilgileri verdi: “Bugün dünyada ve Türkiye’de insanların tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık % 30’u çöpe atılıyor. Bu rakamın malî karşılığı, yaklaşık 280 milyar TL. Global istatistiklere göre gıda atığının yüzde 60’ı, engellenebilir durumdayken çöpe atılıyor.” İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 286

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.