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17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Gidişat iyiye alamet değil'

17 Temmuz 2021, Cumartesi 19:18
Prof. Mehmet Ceyhan, “Vak’a sayıları artıyor, Delta varyantı yayılıyor, gidişat iyiye alamet değil” diye konuştu.

Türkiye Enfeksiyon Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, günlük vak’a sayılarının, tarama testi yapılmadığı için açıklananın en az 10 kat olduğunu söyledi ve hâlâ da söylüyor. Gazete Oksijen’in haberine göre; Ceyhan, “Geçen yılki açılmanın sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Bedeli ağır oldu. Bu açılmanın bedelini de sonbaharda hep birlikte yaşayacağız. Maske, mesafe ve hijyeni kesinlikle terk etmeyin” diyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’la yapılan söyleşinin satır başları şu şekilde: “Bakanlık hiçbir veri paylaşmadığı için, Delta varyantının Türkiye’de görülme sıklığını bilmiyoruz. Ama karşılaştığımız vak’alardan biliyoruz ki giderek yayılıyor. Aslında Delta varyantı olmasa da durum hiç iç açıcı değil”

İyiye alâmet değil

Geçen sene Delta varyantı yoktu, o zaman da 1 Temmuz’da birdenbire bütün tedbirler kaldırıldı. Sonrasını hep birlikte yaşadık. Maalesef yine aynısı yapıldı. Bugünkü tabloya baktığınız zaman da uzun zamandan beri 5 binlerde takıldığımızı görüyoruz… Bu iyiye alâmet değil. Belli ki birşeyler ters gidiyor. Bu tip salgınlarda en sık rastlanan sorunlardan biri, rakam sayısının bir yerde takılıp aşağıya inmemesidir. Birikir birikir bu vak’alar, insanların tekrar kapalı alanlarda bir araya geldiği dönemde, meselâ sonbaharda okullar açılınca birdenbire vak’alarda patlama yaşanır. Kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmamız lâzımdı. Bazı arkadaşları şaşırarak izliyorum, “Eğer aşılama olmasaydı, vak’a sayısı çok daha büyük rakamlara ulaşırdı” diyorlar. Ama böyle olmuyor. Bir kere aşılamayla salgını kontrol altına almanız için toplumsal bağışıklık düzeyine erişmeniz lâzım. Toplumun yüzde 80’i aşılanırsa ancak o noktaya ulaşılabilir.”

 

AA

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