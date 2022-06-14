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14 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Haftalık Koronavirüs Tablosu açıklandı

14 Haziran 2022, Salı 11:45
Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı. Buna göre, 30 Mayıs - 5 Haziran'da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 kişi oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 78 bin 186'ya yükselirken, 98 bin 976 kişi vefat etti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 781 bin 738 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak duyurulan Kovid-19 tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını açıklamıştı.

AA

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