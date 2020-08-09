Hastaneye yatış şartları değişti

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında hastaneye yatış şartlarını değişirdi.

Evde takip ve yatan hasta algoritmasını değiştiren Sağlık Bakanlığı, bir kişinin hastanede yatabilmesi için solunum sıkıntısı, nefes darlığı, oral alımda ve beslenmede zorluk olması şartı getirdi.

Hürriyet’in aktardığına göre Sağlık Bakanlığı ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, karın ağrısı veya ishal, koku veya tat alma bozukluğu olan kişilerin bundan böyle bakımlarının evde yapılacağını ifade etti. Bu belirtilere, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, oral alımda ve beslenmede zorluk eklenmesi durumunda kişi hastaneye yatırılabilecek. Algoritmaya göre kişide solunum sıkıntısı, nefes darlığı, oral alımda ve beslenmede zorluk belirtileri yoksa, hafif-orta pnömoni olarak kabul edilecek ve 5 gün süreyle hidrosiklorokin ya da favipravir başlanacak.