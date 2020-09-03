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4 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Her 3 çocuktan biri aşırı kilolu

03 Eylül 2020, Perşembe 23:46
UNICEF’in yaptığı bir araştırmada 41 ülkede her üç çocuktan birinde aşırı kilo veya obezite sorunu bulunduğu belirtildi. Araştırmaya göre hayatından memnun olan 15 yaşındaki çocukların oranının en düşük olduğu ülke ise Türkiye.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağlı Innocenti araştırma merkezi tarafından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 41 ülkede yapılan bir araştırma, sanayi ülkelerinde de çocukların aşırı kilo, yetersiz eğitim ve ruhsal sorunlarla sıklıkla karşılaştığını ortaya koydu. “Etki alanları-Zengin ülkelerde çocukların refahını ne şekillendiriyor?” başlıklı araştırma Avrupa Birliği (AB) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yapıldı. Araştırmada, çocukların bedensel ve ruhî sağlıkları, eğitim durumları ve toplumdaki şartlara ilişkin ülkelerden alınan resmî veriler değerlendirildi. DW’deki habere göre genel olarak çocukların bedenî ve ruhî sağlıkları ile yetenekleri açısından yapılan değerlendirmede, çocukların en iyi durumda bulunduğu ülkelerin Hollanda, Danimarka ve Norveç olduğu belirlendi. Türkiye, değerlendirmede kullanılan bazı göstergelere dair veri bulunmaması sebebiyle bu listeye dahil edilmedi.

Çocuklar hayatından memnun değil

15 yaşındaki çocukların hayatından memnuniyeti açısından yapılan değerlendirmede ise Türkiye son sırada yer aldı. Araştırmada, Türkiye’de bu yaştaki çocukların sadece yüzde 53’ünün hayatlarından memnun olduğu belirtildi. Türkiye’yi yüzde 62 ile Japonya ve yüzde 64 ile Birleşik Krallık izledi. Hayatlarından memnun olan çocukların oranının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 90 ile Hollanda oldu. Meksika yüzde 86 ile ikinci, Romanya da yüzde 85 ile üçüncü sırada yer aldı. Genel olarak bakıldığında, çocukların üçte ikiden azının hayatlarından memnun olduğu belirlendi.

Türkiye’de intihar oranı düşük

Araştırmada, 5 ile 19 yaş arasındaki çocuk ve gençler arasındaki aşırı kilo sorunu da değerlendirildi. Genel olarak çocuk ve gençler arasında aşırı kilo sorununun arttığı ve 41 ülkede her üç çocuktan birinde aşırı kilo veya obezite sorunu bulunduğu belirtildi. ABD’de aşırı kilolu çocukların oranı yüzde 42 olarak belirlenirken, bu sorunun dünyada en az görüldüğü ülke yüzde 14 ile Japonya oldu. Türkiye’de ise çocukların yüzde 30’unda aşırı kilo ve obezite sorunu görülüyor. 15 ile 19 yaş arasındaki kız ve erkekler arasında intihar oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 18,2 ile Litvanya oldu. Bunu yüzde 14,9 ile Yeni Zelanda ve yüzde 13,9 ile Estonya izledi. Araştırmaya göre, Türkiye çocuk ve gençler arasında intihar oranının düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı. Buna göre, çocuk ve gençler arasında intihar oranının yüzde 2,4 olduğu Türkiye ise listede sondan beşinci sırada bulunuyor.

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