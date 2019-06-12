Hipertansiyondan korunmak için hayat tarzı değiştirilmeli

Abdi İbrahim Medikal Direktörü Dr. Recep Erşahin, hipertansiyondan korunmak için yaşama tarzının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, “Belli aralıklarla kan basıncınızı ölçtürün. Tuzu azaltın. Sigara ve alkolden uzak durun. Rafine ve işlenmiş ürünlerin tüketimini azaltarak, az yağlı ve yüksek lifli diyetlere yönelin. Meyve ve yeşil sebzelerle beslenin. Düzenli olarak ve yaşınıza uygun spor ve egzersiz yapın. Hareketsiz yaşamdan ve stresten uzak durun. Tuzluğu sofranıza koymayın” ifadelerini kullandı.

Belirgin semptom göstermediği için sessiz katil olarak da adlandırılan şiddetli hipertansiyon baş ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı, bulanık görme, yorgunluk, baş dönmesi, kulaklarda çınlama, solunum zorluğu ve düzensiz kalp atışı ile kendini gösteriyor. Bu sebeple hipertansiyonu olan kişiler hipertansiyon hastası olduklarını sıklıkla kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğreniyor. Erşahin, hipertansiyonun aynı zamanda genetik bir hastalık olduğunu belirterek, anne-babasında hipertansiyon olan kişilerin bu hastalığa yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

Okunma Sayısı: 188

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.