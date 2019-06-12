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12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hipertansiyondan korunmak için hayat tarzı değiştirilmeli

12 Haziran 2019, Çarşamba 00:44
Abdi İbrahim Medikal Direktörü Dr. Recep Erşahin, hipertansiyondan korunmak için yaşama tarzının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, “Belli aralıklarla kan basıncınızı ölçtürün. Tuzu azaltın. Sigara ve alkolden uzak durun. Rafine ve işlenmiş ürünlerin tüketimini azaltarak, az yağlı ve yüksek lifli diyetlere yönelin. Meyve ve yeşil sebzelerle beslenin. Düzenli olarak ve yaşınıza uygun spor ve egzersiz yapın. Hareketsiz yaşamdan ve stresten uzak durun. Tuzluğu sofranıza koymayın” ifadelerini kullandı.

Belirgin semptom göstermediği için sessiz katil olarak da adlandırılan şiddetli hipertansiyon baş ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı, bulanık görme, yorgunluk, baş dönmesi, kulaklarda çınlama, solunum zorluğu ve düzensiz kalp atışı ile kendini gösteriyor. Bu sebeple hipertansiyonu olan kişiler hipertansiyon hastası olduklarını sıklıkla kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğreniyor. Erşahin, hipertansiyonun aynı zamanda genetik bir hastalık olduğunu belirterek, anne-babasında hipertansiyon olan kişilerin bu hastalığa yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

 

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