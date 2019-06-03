İçinde 7 bin zehir var

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği: “Tütün dumanı 7 bin kadar kimyasal zehir içerir ve bunlardan 69’unun kanser yaptığı ispatlandı.”

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), tütün dumanının 7 bin civarında kimyasal zehir ihtiva ettiğini, bunlardan 69’unun kanser yaptığının ispatlandığını bildirdi. TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubundan yapılan açıklamada, bu yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve küresel partnerlerinin 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü’nün temasını “Tütün ve Akciğer Sağlığı” olarak belirlediği hatırlatılarak, bu kampanyayla aktif ve pasif solunan tütün dumanının akciğere zararlı ve ölümcül etkilerine dikkat çekilmesinin amaçlandığı belirtildi. Tütün ve tütün ürünleri kullanımının akciğer sağlığı açısından meydana getirdiği tahribata dikkati çekilen açıklamada, “Tütün dumanı 7 bin kadar kimyasal zehir içerir ve bunlardan 69’unun kanser yaptığı kanıtlandı.” denildi.

Sigarayı bırakmak kanser riskini azaltıyor

Akciğer kanserinin birinci sebebinin sigara olduğunun bilimsel olarak ispatlandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“En ölümcül kanser türü olarak bilinen akciğer kanserinde, aktif içim ve ikinci el sigara dumanı olguların üçte ikisinde kanserden sorumlu tutuluyor. Sigarayı bırakmakla akciğer kanseri riski azalıyor. Kronik akciğer hastalıkları, öksürük, balgam ve nefes darlığıyla kendisini gösteren hastalıklardır. Sigara dumanı kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) önde gelen sebebi olarak kabul ediliyor. Araştırmalara göre, kişi ne kadar erken yaşta sigaraya başlarsa, o kadar erken KOAH gelişme olasılığı bulunuyor. KOAH’ta en ucuz ve en etkili tedavi yöntemi ise sigaranın bırakılması.”

Her yıl 165 bin çocuk vefat ediyor

Açıklamada, çocukluktan itibaren maruz kalınan sigara dumanının akciğer gelişimini olumsuz etkilediğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi: “Çocukluk astımında sigara dumanı atak gelişimini tetikliyor. Bunun yanı sıra, akciğer kanseri, KOAH, astım dışında interstisyel akciğer hastalıklarında da birinci sıradaki risk faktörünün sigara olduğu biliniyor. Annenin sigara içmesinin ya da ikinci el sigaraya maruz kalmasının da anne karnındaki bebeğin akciğerlerinin sorunlu gelişmesiyle sonuçlandığı da özellikle vurgulanması gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum çocuklukta başlayan astım, sık tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları için zemin hazırlıyor. Küresel olarak tahminen yılda 165 bin çocuk, 5 yaş altında ikinci el sigara dumanının yol açtığı alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaybediliyor. Yaşayan çocuklarda ise duman maruziyeti erken yaşta KOAH gelişme riskini arttırıyor.”