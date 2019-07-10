İki dilim karpuz tüketirseniz...

Karpuz, lezzetli olmasının yanı sıra serinletici etkisiyle yaz aylarının en favori meyvelerinden biri.

Üstelik yüzde 92’si sudan oluşan karpuz vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılarken, yüksek miktarda ihtiva ettiği vitamin ve mineraller sayesinde kalp sağlığını korumadan kas ağrılarına, cildi gençleştirmeden saçları güçlendirmeye kadar pek çok fayda sağlıyor. Düşük kalorili olmasının yanı sıra tok tutan özelliğe sahip olduğu için zayıflamaya da yardımcı oluyor.

Ancak dikkat! Şeker oranı yüksek olması dolayısıyla karpuzda porsiyon miktarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan özellikle insülin direnci ve diyabet sorunu olan kişilerin 2 dilimi (200 gr) aşmamaları gerektiğine dikkat çekerek, “Karpuz ne kadar masum bir meyve gibi görünse de içinde meyve şekeri var. Lif oranı da düşük olduğu için glisemik indeksi yüksek bir meyve. Dolayısıyla diyabetik kişilerde bir porsiyondan fazla tüketilmesi kan şekerinin hızla yükselmesine yol açıyor. Karpuz tüketirken yanında bir dilim peynir gibi bir protein kaynağı tüketmek ise kan şekeri dengesinin daha kolay kontrol edilmesini sağlıyor” diyor.