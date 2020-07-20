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22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İngiltere'den umutlandıran 'aşı' gelişmesi

20 Temmuz 2020, Pazartesi 19:09
Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 15 milyona yaklaşırken Oxford Üniversitesi’nden aşı için umutlandıran bir haber geldi.

"CİDDİ YAN ETKİ YOK"

Tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan test sonuçlarına göre, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen AZD1222 adlı corona virüs aşısının herhangi bir ciddi yan etkisi görülmedi.

14 GÜNDE ANTİKOR, 28 GÜNDE T-HÜCRESİ BAĞIŞIKLIĞI OLUŞTU

Bununla birlikte söz konusu aşının bin 77 gönüllü üzerindeki erken aşama testlerinde, aşının güvenli olduğu ve sağlıklı deneklerde bağışıklık tepkisini oluşturduğu kaydedildi.  Deneklerde corona virüsle savaşmak için enjeksiyondan ilk 14 gün sonra antikor, 28 gün sonra ise T hücrelerinde yeterli düzeyde artış geldiği kaydedildi.

Oxford Üniversitesi’nde aşı blimi profesörü olan Sarah Gilbert, "Aşının corona virüs pandemisini yönetmemize yardımcı olacağını teyit etmeden önce daha yapılacak çok çalışma var, ancak erken sonuçlar umut vadediyor” ifadelerini kullandı.

AŞI YIL SONUNA KADAR HAZIR OLABİLİR

Öte yandan, Oxford Üniversitesi’nden Adrian Hill söz konusu aşının ne zaman hazır olacağının testlerdeki başarısına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Eylül ayına kadar milyonlarca doz üretilebilir. Ancak, imalat ölçeğinden daha az tahmin edilebilir olan Covid-19’un değişik zamanlardaki yayılma hızı“ ifadelerini kullandı.

Hill, aşının yıl sonuna kadar hazır olabileceğini sözlerine ekledi.

23 AŞININ KLİNİK DENEMELERİ SÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 14 Temmuz itibarıyla Covid-19'a karşı 140 aşı adayı geliştirme, 23 aşı adayı ise klinik deneme safhasında bulunuyor.

MODERNA'NIN AŞISI KATILIMCILARIN TAMAMINDA BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ OLUŞTURDU

Diğer taraftan,  ABD’de aşı çalışmalarını merkezine oturan Moderna, geçen hafta yaptığı açıklamada mRNA-1273 olarak bilinen aşı adayının güvenli olduğunu ve klinik çalışmaların ilk aşamasında 45 katılımcının hepsinde bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.

Moderna, şu anda klinik denylerin ikinci aşaması için 18-55 yaş arası 300 ve 55 yaş üstü 300 sağlıklı yetişkinin kaydını tamamladı. Aşının son ve üçüncü aşaması ise  27 Temmuz’dan itibaren ABD'de 30 bin  katılımcıyı kapsayacak şekilde yapılacak. ABD’li sağlık otoritelerinin belirttiğine göre aşının yıl sonunda 500 milyon doz üretilmesi bekleniyor.

 

 

NTV

Etiketler: İngiltere, aşı, gelişme
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