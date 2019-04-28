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Kahvaltı, ölüm riskini azaltır

28 Nisan 2019, Pazar 21:49
Kahvaltı çoğu zaman günün en önemli öğünü olarak anılır. Yapılan bir araştırmaya göre ise kahvaltı öğünü hayatınızı bile kurtarabilir.

Amerikan Kalp Hastalıkları Fakültesi (American College of Cardiology) tarafından yeni açıklanan bir araştırmada, kahvaltıyı atlamanın kalp ve damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini arttırdığı belirtildi. Ancak araştırmaya karşı çıkanlar da var. Farklı Amerikan üniversitelerinden araştırmacıların katıldığı deneyde, 1974-1988 yılları arasında 40-75 yaş arası 6 bin 550 yetişkin incelendi. Katılımcılara hangi sıklıkla kahvaltı ettikleri soruldu. Yüzde 5’i hiç kahvaltı etmediklerini, yüzde 11’i arada sırada kahvaltı yaptıklarını, yüzde 25’i ise geç kahvaltı yaptıklarını söyledi. Araştırmacılar daha sonra 2011 yılına kadar ölüm kayıtlarını inceledi. Vefat eden 2 bin 318 katılımcının kahvaltı alışkanlıkları ile ölüm oranı arasındaki ilişki ele alındı. Sigara ve obezite gibi riskler göz önüne alındığında bile, kahvaltı öğününü atlayanların herhangi bir sebepten vefat etmesi riski yüzde 19 artarken kalp ve damar hastalıklarından vefat etmesi riskinin yüzde 87 yükseldiği görüldü.

Araştırmalar devam ediyor 

Kahvaltıyı atlamanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinirken bilim insanları aradaki ilişkinin tam olarak ne olduğunu halen araştırıyor. ABD’li araştırmacılar tarafından yapılan bu araştırmaya ise eleştiriler yöneltilmiş vaziyette. İngiltere’nin Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından araştırmayla ilgili olarak yayımlanan bir değerlendirmede, araştırmanın kahvaltı yememe ve kalp hastalığından vefat etme riskinin direkt olarak ilişkili olduğunu ispat edemediği belirtildi. Araştırmada kahvaltı yapmayanların eskiden sigara içtiği, alkol tükettiği, fizikî olarak aktif olmadığı, besin değerleri yüksek bir diyet yapmadığı ve sosyoekonomik durumlarının daha düşük olduğu vurgulanarak bu faktörlerin kalp hastalığı riskini arttırdığı belirtildi.

Kahvaltıyı atlamak hastalıklara sebep oluyor 

Aynı zamanda araştırmaya katılanların hangi şartlarda, hangi zaman diliminde ve hangi besinlerle kahvaltı yaptığı gibi kahvaltı alışkanlıklarına yönelik detayların da yer almadığı aktarıldı. BBC’nin haberine göre Iowa Üniversitesi epidemiyoloji bölümünden makalenin baş araştırmacılarından Dr. Wei Bao ulaştıkları bulguların arkasında duruyor. Bao, kahvaltıyı atlamanın diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterole yol açtığının birçok araştırma tarafından ortaya konduğunu vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kalp ve damar hastalıkları, 2016 yılında 15,3 milyon vefat eden kişi ile dünyada ölüm sebeplerinin başında.

Etiketler: kahvaltı, insan, sağlık, kalp
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