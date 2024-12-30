Kahvaltı ömrün uzamasına vesile oluyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, kahvaltının biyolojik saatin düzenli çalışmasını sağlayarak hayat kalitesini arttırdığını ve ömrü uzattığını belirterek, “Bilimsel çalışmalar, sabah 6-8 saatleri arasında yapılan kahvaltının vücut sağlığı üzerinde çok daha olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur.” ifadelerini kullandı.

Kahvaltıyı mutlaka yap, akşam yemeğini erken ye...

Sağlıklı hayat prensipleri - 5 Göral, kahvaltının biyolojik saatin düzenli çalışmasını sağlayarak hayat kalitesini arttırdığını ve ömrü uzattığını aktardı. Göral, “Sabah 6-8 arasında kahvaltı yapanlarda kalın bağırsak kanseri, kalp krizi, damar sertliği ve obezite gibi hastalıkların riski azalıyor. Ancak sabah 8’den sonra kahvaltı yapanlarda karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği gibi sağlık sorunları daha sık görülüyor.” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 201

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.