Kahvaltının rolü büyük

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Tuğba Küçük, özelikle kahvaltıya dikkat çekerek, “Kahvaltı günün en önemli öğünü olmakla birlikte erken uyanamama, okula geç kalma korkusu, yemek yeme isteği duymama, anne-babanın zaman ayırmaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı maalesef okul çocuklarının en fazla atladığı öğün olmaktadır” dedi.

Cnnturk.com’da geçen habere göre Küçük konuşmasına şöyle devam etti; “Ülkemizde yapılan bir araştırmada, okul çocuklarının ancak %57’sinin düzenli kahvaltı yaptığı belirlenmiştir. Kahvaltı yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri, bazılarında da baş ağrısı, baş dönmesi gibi sorunların olduğu saptanmıştır. Okul çocuklarında tüm bu olumsuz durumları önlemek ve en iyi büyüme-gelişmeyi sağlamak için muhakkak her sabah dengeli bir kahvaltı yapılmalıdır”

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