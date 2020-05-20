Kalabalıklardan uzak durun

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunması ikazında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter’dan tatil yapacak vatandaşlara önemli ikazlarda bulundu. T24’deki habere göre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlar için tatil tavsiyelerinde bulunan Prof. Dr. Özlü, şu mesajları paylaştı: “Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz, vb tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve Koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır. Rutin tatil formatımızı gözden geçirip, doğada başımızı dinleyebileceğimiz, daha izole, tatil seçeneklerini deneyebiliriz.”

“İlk intibalar umut verici, ama 14 gün beklemek lazım”

Başlayan normalleşme sürecinin koronavirüsü salgınına etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Özlü, “Türkiye’de iniş eğrisi başladı. Dünkü rakam düşme eğilimindeydi. Bugünkü rakamı da görmek lâzım. İlk intibalar umut verici, ama 14 gün beklemek lâzım. Hava sıcaklığı da etkiliyor. Salgının hızı biraz kesildi. Türkiye’de iniş eğrisi başladı, ama dünyada iniş eğrisi yok genel olarak bakıldığında, ama duraklama var. Bu da olumlu bir gelişme” demişti.