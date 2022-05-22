İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak, pandemi sürecinde çok ağır şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarının büyük kısmının depresyonda olduğunu öne sürdü.

Sağlık çalışanlarının tükendiğini belirten Kaynak, şunları söyledi: “İnsanlar kamudan ayrılıp özel sektöre veya yurt dışına gitmeye çalışıyorlarsa bu, sıradan bir memnuniyetsizlik değildir. Bu, tükenmişliğin göstergesidir. Genç hekimlerimiz, Türkiye’de kalmayı kendi hayat planlarından çıkarmış görünmektedirler. Bunun birçok nedeni var. Birincisi, gerçekten özlük hakları. Maddi yönden hekimler çok zor durumda. 2022 yılında öngörümüz şu. Üç bine yakın hekim yurt dışına gitme planı yapıyor. En önemli nedeni gelir yetersizliği. Türkiye’de yurt dışına hekim göndermek için çalıştırıyoruz. Kaliteli hekim kıtlığı yaşayacağız. Sağlık sisteminin önümüzdeki beş yıllık dönem içerisinde önemli açıkları olacak” AA

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