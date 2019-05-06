"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kanser sıralamasında Trakya yine birinci

06 Mayıs 2019, Pazartesi 18:16
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle 2018'de gerçekleşen ölüm oranıyla ilgili Trakya Bölgesi'nin birinci sırada olduğunu açıkladı. Kırıklareli'de kanser nedeniyle ölüm oranları 2017 yılında yüzde 23,31 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 24,6'ya yükseldi.

Yıllardır gündeme getirilen fakat herhangi bir çözüm bulunamayan Ergene havzasındaki kirlilik, topraktaki ağır metaller gibi birçok sorunu ele alan Ergene Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Gürcan Kırım, her sene ölüm oranlarının arttığını söyleyerek bu konuya acil çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi. Kırım, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Antalya-Ergene-Dilovası araştırma raporunun açıklanması ve acilen gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.

TÜİK'in açıklamış olduğu 2018 yılı ölüm istatistikleri raporuna göre iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranın yüksek olduğu iller arasında yüzde 24.6'lik oranla Kırklareli birinci sırada yer aldı. TÜİK, 2017 yılında yapmış olduğu açıklamada da Kırklareli'nin kanser ölümlerinde yine yüzde 23,31 ile birinci sırada yer aldığını belirtmişti.

Her sene kanser ölümlerinde artış gösteren Kırklareli'de çevre örgütleri ve insanlar kaygılı. Ergene Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Gürcan Kırım, bu konuda çözüm üretilmemesine tepki göstererek birçok kez rapor hazırladıklarını fakat çözüm alamadıklarını söylüyor.

Kırklareli'de ölüm oranı artacak

Kırım, Kırklareli'deki bu durumun Ergene nehri ile ilişkisinin ortaya konmasını istiyor:

"Sağlık Bakanlığı'nın 2011-2016 yılları arasında yürütmüş olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası araştırma raporunun acil bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz. Bu konuda tedbirlerin alınması da hayati önem taşıyor. Yoksa her yıl Kırıklareli'deki ölüm oranları giderek artmaya devam edecek."

Etiketler: Tüik, kanser, Trakya
Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Motorin'e 17 kuruş zam

    ''Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur''

    Kanser sıralamasında Trakya yine birinci

    YSK'nın kararı Türkiye'nin demokrasi sürecinin önünü açacaktır

    YSK İstanbul için toplandı

    AKP, MHP’ye aldığından fazlasını veriyor

    Abdullah Gül: Yazı kötü niyetli ve saygısızca

    Bahçeli bizi yüzde 35’lere düşürdü

    Hangi ülke ne kadar süre oruç tutacak?

    Futbol dünyasından 'Ramazan' mesajları...

    Şehit Ercan Can ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Ateşkesin ardından Gazze'de son durum?

    'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivil ölümler devam ediyor!

    19 milyon yeni kimlik basıldı
    📷

    Altı aylık çalışmayla ortaya çıktı...

    Trump: İsrail'i yüzde 100 destekliyoruz

    Rusya'daki kazada ölü sayısı 41 oldu

    Gazze'de şehit sayısı 24'e, yaralı sayısı da 154'e yükseldi

    Gazze'de ateşkes kararı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Eğer seçim yenilenecekse...
    Genel

    Susarak sorunlar çözülmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Mısıroğlu vefat etti
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Risale-i Nur'dan

    Oruç şükrün anahtarıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ile gelip otokrasiye geçmek
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde Risale-i Nur’a ihtiyaç var
    Süleyman KÖSMENE

    Şehr-i Ramazan’a merhaba
    📷
    Genel

    Yeni Asya Ramazan Sayfası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.