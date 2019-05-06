Kanser sıralamasında Trakya yine birinci

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle 2018'de gerçekleşen ölüm oranıyla ilgili Trakya Bölgesi'nin birinci sırada olduğunu açıkladı. Kırıklareli'de kanser nedeniyle ölüm oranları 2017 yılında yüzde 23,31 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 24,6'ya yükseldi.

Yıllardır gündeme getirilen fakat herhangi bir çözüm bulunamayan Ergene havzasındaki kirlilik, topraktaki ağır metaller gibi birçok sorunu ele alan Ergene Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Gürcan Kırım, her sene ölüm oranlarının arttığını söyleyerek bu konuya acil çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi. Kırım, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Antalya-Ergene-Dilovası araştırma raporunun açıklanması ve acilen gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.

TÜİK'in açıklamış olduğu 2018 yılı ölüm istatistikleri raporuna göre iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranın yüksek olduğu iller arasında yüzde 24.6'lik oranla Kırklareli birinci sırada yer aldı. TÜİK, 2017 yılında yapmış olduğu açıklamada da Kırklareli'nin kanser ölümlerinde yine yüzde 23,31 ile birinci sırada yer aldığını belirtmişti.

Her sene kanser ölümlerinde artış gösteren Kırklareli'de çevre örgütleri ve insanlar kaygılı. Ergene Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Gürcan Kırım, bu konuda çözüm üretilmemesine tepki göstererek birçok kez rapor hazırladıklarını fakat çözüm alamadıklarını söylüyor.

Kırklareli'de ölüm oranı artacak

Kırım, Kırklareli'deki bu durumun Ergene nehri ile ilişkisinin ortaya konmasını istiyor:

"Sağlık Bakanlığı'nın 2011-2016 yılları arasında yürütmüş olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası araştırma raporunun acil bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz. Bu konuda tedbirlerin alınması da hayati önem taşıyor. Yoksa her yıl Kırıklareli'deki ölüm oranları giderek artmaya devam edecek."