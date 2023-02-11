Kimliksiz çocuklar ne olacak?

Çocuk hakları alanında çalışanlar böyle bir afet dönemi için sistemin yetersiz olduğunu, Cuma günü itibarıyla en az 168 çocuk hakkında arama ilanı verildiğini ve hastanelerde çok sayıda kimliksiz çocuk bulunduğunun tespit edildiğini belirtiyor.

BBC’nin haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir araya gelen, çocuk hakları alanında çalışan yüzü aşkın aktivist, meslek uzmanı, avukat ve hekimin oluşturduğu izleme grubu Afet Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi (AÇSKE), ulaşabildiği ve teyit edebildiği kadarıyla çocukları takip ediyor, ardından resmi makamlarla verilerini paylaşıyor. HASTANELERDE KAYIT EKSİKLİĞİ AÇSKE’den çocuk hakları savunucusu Hatice Kapusuz, “Gördüğümüz kadarıyla temel eksiklik ya da aksaklığın ortaya çıktığı yer hastanelerdeki kayıt süreci” diyor ve ekliyor: “Çocuğun çıktığı enkaz, adı, soyadı, gittiği hastane gibi bilgilerde eksiklik olduğunu görüyoruz. Çocuk küçük olduğu için adını soyadını söyleyemeyebiliyor ya da bilinci kapalı olduğu için çocuktan bilgi alınamayabiliyor. Bu durumda çocuklarla yakınları arasındaki bağ kopmuş oluyor. İnsanların hastane hastane dolaşıp çocuklarını bulmaya çalıştığı bir süreçten bahsediyoruz”. Haber Merkezi



Okunma Sayısı: 97

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.