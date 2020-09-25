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25 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Kışlık hazırlıklar için son demler

25 Eylül 2020, Cuma
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaz sezonunun bitmesi ve sonbaharın yüzünü göstermesiyle birlikte artık kışlık hazırlıklar için son demler yaşanıyor. Pandemi gölgesinde geçen bu yıl kışlık hazırlık yapmadan kışa girilmemeli” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Sebze meyvenin ucuzladığı bolluk ve bereket aylarında son günlerin yaşandığını ve bu durumun vatandaşlar tarafından fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaz sezonunun bitmesi ve sonbaharın yüzünü göstermesiyle birlikte artık kışlık hazırlıklar için son demler yaşanıyor. Kışın koronavirüsten korunmak için bağışıklığı güçlendirmek ve sebze ve meyveyi pahalıya tüketmemek için annelerimizin sağlıklı ve ekonomik saklama yöntemlerini kullanmalıyız. Mahalle pazarlarında domates, biber, patlıcan gibi tüm ürünlerin en tazesi ve en hesaplısı satılıyor. Mevsiminde hesaplı olan ürünleri tarhana, turşu, konserve, erişte, reçel gibi yöntemlerle saklamadan kışa girmeyelim” dedi. 

Kış aylarında bağışıklığı kuvvetlendirerek koronavirüsten korunmak için tabiî ürünleri kışa hazırlayıp saklamanın önemine işaret eden Palandöken, “Bu yıl koronavirüsten korunmak için daha doğal ve sağlıklı beslenmeye yönelen vatandaşlar kış aylarında da bağışıklığı korumak için kışlık hazırlık yapmayı unutmamalı. Özellikle yazdan kalma bu günlerde sebze ve meyvelerin bol ve hesaplı olduğu bir dönemdeyiz. Bu yıl sebze ve meyveleri çeşitli yöntemlerle saklayarak kışlık hazırlık yapmak her zamankinden daha gerekli. Bu dönemi fırsata çevirmek için annelerimizin ve büyüklerimizin yaptığı gibi bol ve ucuz olan ürünleri kurutarak, dondurarak, konserve haline getirerek reçel, tarhana, turşu vb gibi birçok şekilde muhafaza etmeliyiz” diye konuştu. 

“Pandemide kışlık hazırlık yapmadan kışa girmeyin” 

Evde yapılan kışlık hazırlıkların hem sağlık hem de cep dostu olduğunu söyleyen Palandöken, “Dört bir yanı cennet olan ülkemizde her çeşit sebze ve meyve üretiliyor. Yazın bitmesine sayılı günler kala birçok ürünün en bol ve hesaplı olduğu dönemdeyiz. Kışı daha sağlıklı ve ekonomik geçirmek için yazdaki bolluk ve bereketi iyi değerlendirmeliyiz. Sebze meyve israfını engellemek ve kışın yaşanan fiyat dengesizliğini önlemek için herkes az çok demeden kış hazırlığını yapmalı. Pandemi gölgesinde geçen bu yıl kışlık hazırlık yapmadan kışa girilmemeli” şeklinde konuştu.

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