Koca, asker uğurlama konusunda uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarında Kovid-19'la mücadele kapsamında yeterli tedbirin alınmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" AA

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