Korona toplumun psikolojisini bozdu

Koronavirüsü beraberinde koronavirüs fobisini de getirdi. Sürecin belirsizliğinden dolayı yaşanılan korku ve kaygılar, toplumun psikolojisinin bozulmasına sebep oluyor.

Kendine İnan kitabının yazarı Uğur Örs, “Psikolojik olarak corona virüsüne verdiğimiz tepki; kayıp, yas ve travma tepkisine çok benziyor. Neyi kaybediyoruz derseniz, genel olarak bir yaşam tarzını kaybediyoruz. Rahat bir şekilde evimizden dışarı çıkabilmeyi, birbirimize yaklaşabilmeyi, belki normal sohbetler edebilmeyi özlüyoruz. Dokunmayı, dostumuzla bir kahve içebilmeyi, iş arkadaşlarımızla toplantı salonunda toplantı yapabilmeyi özlüyoruz. Koronavirüsünün yanında gizliden gizliye başka bir sorun da türüyor: Koronavirüs fobisi” diye yazdı. Koronavirüsün küresel bir salgına yol açmasıyla birlikte birçok insan sürecin belirsizliğinden dolayı korku ve kaygı yaşadığını belirten Uğur Örs, “Sokağa çıkan, alış veriş yapan, işe giden ya da marketten sipariş veren pek çok insan psikolojik olarak koronavirüs belirtileri yaşayabiliyor. Kişi “Boğazım mı ağrıyor?”, “Ateşim mi çıktı?” gibi düşüncelerle kendini dinlerken, bu kaygı döngüsü zamanla kişiyi gerçekten bu şikâyetleri yaşadığına inandırabiliyor” ifadelerini kullandı.

Psikolojik sebeplerle test yaptırılıyor

Covid-19’a yakalanmadığı halde yüksek kaygı sebebiyle psikolojik olarak kendini kötü hisseden, belirtileri yaşadığını zan- nederek hastanelere başvuran kişiler olabilmektedir” diyen Örs, yazısında şunlara değindi, “Kaygı bozukluğu yaşayan kişiler, yaşadıkları en ufak bir sıkıntı halinde salgına yakalandıklarını düşünerek panikle soluğu hastanede alabilmektedir. Beden semptomlarını yoğun olarak dinlemeye başlayan biri ateşi çıktığını, boğazının acıdığını düşünebilir. Bunları düşünmeye başladığında gerginlik yaşar, kalp ritmi değişir, solunum hızı farklılaşır. Sonuç olarak kişi kendisinde virüs olduğunu düşünür, hastaneye gidip ısrarla test yaptırmak isteyebilir”

Yanlış ve aşırı bilgi yüklemesinden kaçınılmalı

Uğur Örs, salgının psikolojik etkilerinden korunmak için bu önerilere kulak verin dedi ve şu maddeleri sıraladı; “Kuşkuyla hareket etmek yerine, daha sakin ve bilinçli bir şekilde hastalığa karşı “uzmanlar tarafından önerilen” gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Psikolojik dayanıklılığı ve dolayısıyla da bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir. Psikolojik dayanıklılığı artırmanın en önemli yollarından biri de sağlıklı ve düzenli bir uykudur. Stresle mücadelede günlük nefes egzersizleri (oksijen ve karbondioksit dengesi) olmazsa olmaz bir diğer yöntemdir. Kişinin aile fertlerinin ve sevdiği insanların iyi olduğunu bil- mesi de kaygıyı azaltmada yardımcı bir etkendir. Bu nedenle kişi sevdikleri ile bağlantı içinde olmalıdır. Yanlış ve aşırı bilgi yüklemesinden kaçınılmalıdır. Bilgi almak için yetkili ve uzman kaynaklar takip edilmelidir. Kişi güvende olduğu hissini duyacağı alanlarda olmalıdır. Bu dönemde keyif alınan kişiye iyi geldiği düşünülen uğraşlara zaman ayırmalıdır. Birey doktora başvurup hastalığa yakalanmadığının belirlenmesinden sonra da aynı durumu yaşıyorsa psikolojik destek almaktan çekinmemelidir”