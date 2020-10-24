"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Korona toplumun psikolojisini bozdu

24 Ekim 2020, Cumartesi 21:57
Koronavirüsü beraberinde koronavirüs fobisini de getirdi. Sürecin belirsizliğinden dolayı yaşanılan korku ve kaygılar, toplumun psikolojisinin bozulmasına sebep oluyor.

Kendine İnan kitabının yazarı Uğur Örs, “Psikolojik olarak corona virüsüne verdiğimiz tepki; kayıp, yas ve travma tepkisine çok benziyor. Neyi kaybediyoruz derseniz, genel olarak bir yaşam tarzını kaybediyoruz. Rahat bir şekilde evimizden dışarı çıkabilmeyi, birbirimize yaklaşabilmeyi, belki normal sohbetler edebilmeyi özlüyoruz. Dokunmayı, dostumuzla bir kahve içebilmeyi, iş arkadaşlarımızla toplantı salonunda toplantı yapabilmeyi özlüyoruz. Koronavirüsünün yanında gizliden gizliye başka bir sorun da türüyor: Koronavirüs fobisi” diye yazdı. Koronavirüsün küresel bir salgına yol açmasıyla birlikte birçok insan sürecin belirsizliğinden dolayı korku ve kaygı yaşadığını belirten Uğur Örs, “Sokağa çıkan, alış veriş yapan, işe giden ya da marketten sipariş veren pek çok insan psikolojik olarak koronavirüs belirtileri yaşayabiliyor. Kişi “Boğazım mı ağrıyor?”, “Ateşim mi çıktı?” gibi düşüncelerle kendini dinlerken, bu kaygı döngüsü zamanla kişiyi gerçekten bu şikâyetleri yaşadığına inandırabiliyor” ifadelerini kullandı.

Psikolojik sebeplerle test yaptırılıyor

Covid-19’a yakalanmadığı halde yüksek kaygı sebebiyle psikolojik olarak kendini kötü hisseden, belirtileri yaşadığını zan- nederek hastanelere başvuran kişiler olabilmektedir” diyen Örs, yazısında şunlara değindi, “Kaygı bozukluğu yaşayan kişiler, yaşadıkları en ufak bir sıkıntı halinde salgına yakalandıklarını düşünerek panikle soluğu hastanede alabilmektedir. Beden semptomlarını yoğun olarak dinlemeye başlayan biri ateşi çıktığını, boğazının acıdığını düşünebilir. Bunları düşünmeye başladığında gerginlik yaşar, kalp ritmi değişir, solunum hızı farklılaşır. Sonuç olarak kişi  kendisinde virüs olduğunu düşünür, hastaneye gidip ısrarla test yaptırmak isteyebilir”

Yanlış ve aşırı bilgi yüklemesinden kaçınılmalı

Uğur Örs, salgının psikolojik etkilerinden korunmak için bu önerilere kulak verin dedi ve şu maddeleri sıraladı; “Kuşkuyla hareket etmek yerine, daha sakin ve bilinçli bir şekilde hastalığa karşı “uzmanlar tarafından önerilen” gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Psikolojik dayanıklılığı ve dolayısıyla da bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir. Psikolojik dayanıklılığı artırmanın en önemli yollarından biri de sağlıklı ve düzenli bir uykudur. Stresle mücadelede günlük nefes egzersizleri (oksijen ve karbondioksit dengesi) olmazsa olmaz bir diğer yöntemdir. Kişinin aile fertlerinin ve sevdiği insanların iyi olduğunu bil- mesi de kaygıyı azaltmada yardımcı bir etkendir. Bu nedenle kişi sevdikleri ile bağlantı içinde olmalıdır. Yanlış ve aşırı bilgi yüklemesinden kaçınılmalıdır. Bilgi almak için yetkili ve uzman kaynaklar takip edilmelidir. Kişi güvende olduğu hissini duyacağı alanlarda olmalıdır. Bu dönemde keyif alınan kişiye iyi geldiği düşünülen uğraşlara zaman ayırmalıdır. Birey doktora başvurup hastalığa yakalanmadığının belirlenmesinden sonra da aynı durumu yaşıyorsa psikolojik destek almaktan çekinmemelidir”

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güvenin şartı hukuk

    AB’den bir çağrı daha

    Berberoğlu için top İstinaf’ta

    Grip aşısı sorunu büyüyor

    Arap halkı İsrail ile normalleşmeye karşı

    Fransa mallarına boykot yayılıyor

    Dünyada son 24 saat böyle geçti

    Çiftçi ekim yapmak için fiyat bekliyor

    Korona toplumun psikolojisini bozdu

    Galatasaray, Erzurum'dan 3 puanla döndü

    'Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu artık biliyoruz'

    Koca: Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor

    Maden işçileri ücretlerini alamıyor

    Fedakârlığa kendinizden başlayın

    TOBB: 9 ayda 10 bin şirket kapandı

    Basına baskı devam ediyor

    Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama

    Şili tarihi referandum için sandık başında

    'Hindistan 3 haftada 18 masum Keşmirliyi öldürdü'

    Bakan Akar'dan S400 açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ömer’in adaleti, açık rejim ve denetim
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrasi tutuklu, hürriyet mahpus, adalet Ömer'de: ekmek ipte
    Mehmet KARA

    “Biz bu işin altından kalkamıyoruz” itirafı
    Ahmet BATTAL

    Bir fosil, bir fosile
    Cevher İLHAN

    “Vatandaşların helâktan kurtulması”
    Feyzullah ERGÜN

    Cennet nimetlerinden: Zencefil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Güvenin şartı hukuk
    Genel

    AB’den bir çağrı daha
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur’da rüya (6)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.