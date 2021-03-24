Koronavirüse karşı ilaç çalışması: Klinik testlere başlandı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, BionTech ile birlikte Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının ardından şimdi de oral yollardan alınan antiviral ilacın klinik deneylerine başlandığını duyurdu.

New York merkezli şirket, PF-07321332 isimli ağız yoluyla ilacın birinci aşama denemelerinin ABD'de başladığını bildirdi.

Proteaz inhibitörleri sınıfının bir parçası olan ilaç, virüsün insan hücrelerinde çoğalmasına olanak sağlayan enzimi engelliyor.

Şirket, proteaz inhibitörlerinin hem kendi başlarına hem de diğer antivirallerle kombinasyon halinde HIV ve hepatit C virüsü gibi diğer viral patojenlerin tedavisinde etkili olduğunu belirtti. Proteaz inhibitörleri, HIV ve hepatit C gibi diğer viral patojenlerin tedavisinde kullanılıyor.

"Kovid-19 salgınıyla mücadele, hem aşı yoluyla önlemeyi hem de virüsü kapanlar için vürüse yönelik tedavi gerektirir." diyen Pfizer bilim sorumlusu Mikael Dolsten, "SARS-CoV-2'nin mutasyona uğradığı ve Kovid-19'un devam eden küresel etkisi göz önüne alındığında, pandeminin hem şimdi hem de gelecekte tedavi seçeneklerine erişiminin kritik olacağı görülüyor." diye konuştu.

Şirket ayrıca hastanede tedavi gören Kovid-19 hastalarına damardan enjekte edilen (intravenous) bir başka antiviral ilaç adayını test ediyor.