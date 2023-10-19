Kovid-19 Amerikalılara yaradı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ailelerin servetinin 2019-2022 yıllarında arttığını bildirdi.

Fed, ailelerin gelirleri, net servetleri ve kredi kullanımlarına ilişkin verilerin derlendiği ve üç yılda bir hazırlanan Tüketici Finansmanı Anketi’nin bulgularını yayımladı. “ABD Aile Finansmanında 2019’dan 2022’ye Değişiklikler” başlığıyla yayımlanan raporda, söz konusu yıllar arasında Kovid-19 salgınının ekonomik faaliyeti ciddi şekilde aksattığı, buna rağmen bu dönemde ABD’deki aile maliyesinde, özellikle de net servet açısından, geniş tabanlı iyileşmeler yaşandığı belirtildi. Raporda, ailelerin enflasyona göre ayarlanmış medyan net servetinin 2019-2022 döneminde yüzde 37 arttığı kaydedildi. Söz konusu dönemde ailelerin net servetinde yaşanan artışın anketin yapılmaya başlandığı 1989’dan bu yana kaydedilen en büyük yükseliş olduğu belirtildi. AA

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