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24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 165 milyonu aştı

24 Haziran 2021, Perşembe 17:03
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 165 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 165 milyon 164 bin 199’u iyileşti.

Hindistan'da 29 milyon 63 bin 740, ABD'de 28 milyon 846 bin 304 ve Brezilya'da 16 milyon 483 bin 635 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 248 bin 862 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 915 bin 615’e, İngiltere’de 4 milyon 308 bin 504’e, İtalya’da 4 milyon 59 bin 463’e, Arjantin’de 3 milyon 944 bin 323’e, Kolombiya’da 3 milyon 741 bin 459’a Almanya’da 3 milyon 614 bin 500’e, İspanya’da 3 milyon 567 bin 842’ye, İran’da 2 milyon 797 bin 105’e, Polonya’da 2 milyon 651 bin 45’e ve Ukrayna’da 2 milyon 157 bin 732’ye ulaştı.

Dünya genelinde 11 milyon 379 bin 114 kişi hala Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 180 milyon 452 bin 655'i bulurken, virüs nedeniyle 3 milyon 909 bin 342 kişi öldü.

AA

Etiketler: Kovid-19, iyileşen
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